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الدرك الملكي في أكادير يضع حدا لإجرام "بوقرون"
السبت 28 نونبر 2020 - 00:13
أفلح كمين نصبته مصالح الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، الجمعة، تحت إشراف القائد الجهوي، في توقيف أحد أكبر المبحوث عنهم في مجال الاتجار بالمخدرات في منطقة بونعمان بنواحي تزنيت.
ويعد الموقوف، الملقب بـ"بوقرون"، موضوع أزيد من عشرين برقية بحث تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث يستتر وراء تربية المواشي لمزاولة نشاطه الإجرامي. وقد تم توقيفه بعد معلومات دقيقة توفرت لمصالح الدرك حول مكان وجوده بجماعة بونعمان.
وتم نقل الموقوف إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، حيث وُضع تحت الحراسة النظرية من أجل الاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه، والمرتبطة أساسا بنشاطه في ترويج الممنوعات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - اليخماهو السبت 28 نونبر 2020 - 00:37
اسمه يدل فعلا انه من اباطرة كبار المخدرات، تحية خالصة لرجال الدرك على تكسير قرون بوقرون ونتمنى ان تكسر جميع قرون تجار المخدرات الكبار الذين يخبؤون اموالا طائلة في السراديب وداخل الدهاليز، كنت ساطلب باعدامه لكني تذكرت ان الحشيش يزرع في شمال المغرب.
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