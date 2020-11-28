الدرك الملكي في أكادير يضع حدا لإجرام "بوقرون"

رشيد بيجيكن من أكادير

أفلح كمين نصبته مصالح الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، الجمعة، تحت إشراف القائد الجهوي، في توقيف أحد أكبر المبحوث عنهم في مجال الاتجار بالمخدرات في منطقة بونعمان بنواحي تزنيت.

ويعد الموقوف، الملقب بـ"بوقرون"، موضوع أزيد من عشرين برقية بحث تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث يستتر وراء تربية المواشي لمزاولة نشاطه الإجرامي. وقد تم توقيفه بعد معلومات دقيقة توفرت لمصالح الدرك حول مكان وجوده بجماعة بونعمان.

وتم نقل الموقوف إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، حيث وُضع تحت الحراسة النظرية من أجل الاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه، والمرتبطة أساسا بنشاطه في ترويج الممنوعات.