إنقاذ 31 مرشحا لـ"الهجرة السرية" قبالة طانطان

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح البحرية الملكية والدرك البحري، اليوم السبت، من إنقاذ 31 شخصا مرشحا للهجرة السرية، كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك في عرض المحيط الأطلسي قبالة ساحل طانطان.

وجاءت عملية الإنقاذ بعد أبحاث تقنية جرى بموجبها تحديد مكان الزورق، الذي انطلق من ساحل سيدي افني، حيث سارعت المصالح الدركية والبحرية للتدخل، وتمكنت من إنقاذ 31 منهم وانتشال جثة آخر.

وتم نقل الناجين، الذين ينحدرون من سيدي إفني وكلميم، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما وجهت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.