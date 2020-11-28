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الرئيسية | حوادث | عناصر الشرطة تضبط "قاتل عامل بناء" في طاطا

عناصر الشرطة تضبط "قاتل عامل بناء" في طاطا

عناصر الشرطة تضبط "قاتل عامل بناء" في طاطا
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 28 نونبر 2020 - 23:15

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت.

وذكر مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به بتعريض الضحية، الذي يشتغل برفقته بورش للبناء وسط مدينة طاطا، لاعتداء جسدي بواسطة فأس، مما تسبب في وفاته في الحين.

وباشرت عناصر الشرطة أبحاثا مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه، زوال اليوم، بواحة "بودان" بضواحي المدينة.

وقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة، يضيف المصدر ذاته.

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