24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لماذا ترفض وزارة الصحة كشف نسبة ملء "أسِرّة إنعاش كورونا"؟
- تساقطات مطرية تعيد كابوس "غرق الأحياء" إلى عدة مدن مغربية
- آمال كسابة بعد الأمطار
- هل نشأ "فيروس كورونا" في إيطاليا؟ .. الصين تحبذ هذه الفرضية
- نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة
استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)
العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (5.00)
- طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر - (141)
- إدانة واسعة تواجه هجوم مرتزقة البوليساريو على مغربيات في فرنسا - (96)
- استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر - (62)
- اللقاح يقترب من الأجساد في المغرب .. التفاؤل يلفّ "الوزرة البيضاء" - (55)
- فتح معبر الكركرات يدعم تحول موريتانيا إلى قوة اقتصادية بالصحراء - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الانتحار ينهي حياة شابة عشرينية بإقليم شفشاون
أقدمت فتاة في العشرينات من عمرها، الأحد، على وضع حد لحياتها في ظروف غامضة، وذلك بدوار تلاملوت التابع لجماعة باب برد بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالكة، التي تبلغ حوالي 21 سنة، وجدت جثة هامدة بعدما لفت حبلا حول عنقها؛ وصلته إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل أسرتها.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث عملت على توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.
جدير بالذكر أن إقليم شفشاون يشهد تواترا كبيرا لـ"حالات الموت غير الطبيعي"، محتلا صدارة الأقاليم المغربية في هذه الآفة، ما بات لغزا محيرا لم تنفع معه اللقاءات التحسيسية ولا الندوات التي تم عقدها خلال السنوات الأخيرة.