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الرئيسية | حوادث | الانتحار ينهي حياة شابة عشرينية بإقليم شفشاون‬

الانتحار ينهي حياة شابة عشرينية بإقليم شفشاون‬

الانتحار ينهي حياة شابة عشرينية بإقليم شفشاون‬
هسبريس من شفشاون
الأحد 29 نونبر 2020 - 20:04

أقدمت فتاة في العشرينات من عمرها، الأحد، على وضع حد لحياتها في ظروف غامضة، وذلك بدوار تلاملوت التابع لجماعة باب برد بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالكة، التي تبلغ حوالي 21 سنة، وجدت جثة هامدة بعدما لفت حبلا حول عنقها؛ وصلته إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل أسرتها.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث عملت على توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.

جدير بالذكر أن إقليم شفشاون يشهد تواترا كبيرا لـ"حالات الموت غير الطبيعي"، محتلا صدارة الأقاليم المغربية في هذه الآفة، ما بات لغزا محيرا لم تنفع معه اللقاءات التحسيسية ولا الندوات التي تم عقدها خلال السنوات الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهاجر الأحد 29 نونبر 2020 - 20:56
لاحول ولا قوة إلا بالله لماذا دائما حالات الانتحار من شفشاون فعلا بات لغزا محير يجب التحقيق فيه
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2 - شفشاون عاصمة الانتحار الأحد 29 نونبر 2020 - 21:04
غريب أمر هذه المدينة و إقليمها, مند مدة و نحن نسمع قصص الإنتحار هناك, هل الجو هو سبب ؟ هل الحركة الاقتصادية الميتة هناك هي السبب ؟ .. حتى المنتحرون أنفسهم هم خليط من مستويات مادية متفاوتة, الغني و الفقير كلاهما ينتحران هناك .. أغرب مدينة في المغرب و إذا استمر الوضع هكذا فيجب إعلان حالة طوارىء في المدينة و فتح تحقيق شامل عليها حتى لو اظطرت الدولة إلى افراغ المدينة بأكملها, لأن حالات الانتحار غير منطقية بتاتا .
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3 - Ziryab الأحد 29 نونبر 2020 - 21:04
انا من ساكنة الإقليم...من خلال ملاخطاتي و تحليلي السبب هو طبيعة الساكنة و نوعية العلاقات الاجتماعية و ليس الفقر او أشياء اخرى...فكلما وقع أحدهم في مشكل و لو بسيط و تافه تكالب عليه الجار و الاخ و بن العم و العم و الاخ و الابن و الأب بالرمز و اللمز و اللمز.....لا شفقة لا رحمة لا تاءسلاميت حتى يقدم غلى الانتحار متوهما انه استأجر بالعزيز القدير من أمرهم.
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