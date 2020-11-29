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كُتّاب وآراء
كثرة الجرائم تمدد التحقيق مع "بوقرون" في تزنيت
قررت النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية بتزنيت، الأحد، تمديد الحراسة النظرية في حق تاجر المخدرات الملقب بـ"بوقرون"، الذي تم توقيفه يوم الجمعة من طرف مصالح الدرك الملكي في جماعة بونعمان، بعد عشرات برقيات البحث الصادرة في حقه من لدن مختلف الأجهزة الأمنية.
وتقرر تمديد الحراسة النظرية في حق "بوقرون" قصد استكمال مسطرة الاستماع إليه في محاضر قانونية من طرف كافة المصالح الأمنية التي أصدرت في شأنه مذكرات بحث خلال السنوات الماضية، في قضايا إجرامية على رأسها الاتجار بالممنوعات والهجرة السرية.
وكانت فرقة الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، معززة بعناصر سرية تزنيت، تمكنت يوم الجمعة من اعتقال المعني الذي يعتبر من بين أكبر تجار المخدرات بالجملة والتقسيط بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، بعد كمين محكم نصبته له بمدخل السوق الأسبوعي لجماعة بونعمان.