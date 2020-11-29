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كُتّاب وآراء
شجار حاد ينتهي بطعن الزوجة نواحي النّاظور
انتهى شجار بين زوجين، الأحد، بحيّ "تاغزوت" بمدينة أزغنغان، إقليم النّاظور، بنقل الزّوجة على متن سيّارة إسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسني بمدينة النّاظور، بعد تلقّيها طعنة غائرة على مستوى عنقها بواسطة سكّين.
وحسب شهود عيّان فقد خرجت الزّوجة من المنزل والدماء تنزف من جرحها، هاربةً من زوجها، قبل أن تسقط وسط الشّارع، حيث تجمّع حولها المارة الذين ربطوا الاتّصال فورًا بسيّارة الإسعاف التي حلّت بالمكان ونقلتها على وجه السرعة لتلقّي العلاجات الضرورية.
وفيما تُجهل إلى حدّ الآن أسباب هذا الشجار الدموي، فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في الحادث؛ بينما يجري البحث عن الزوج الذي هرب صوب وجهة مجهولة بعد طعنه زوجته، لتوقيفه ومواجهته بالمنسوب إليه.