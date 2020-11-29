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الرئيسية | حوادث | درك أوريكة يوقف أشخاصا اعتدوا على عشريني

درك أوريكة يوقف أشخاصا اعتدوا على عشريني

درك أوريكة يوقف أشخاصا اعتدوا على عشريني
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 29 نونبر 2020 - 19:16

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أوريكة، التابع لإقليم الحوز، الأحد، ثلاثة أشخاص متورطين في اغتصاب مواطن بالجماعة الترابية القروية أغمات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين يشتبه في تورطهم في اغتصاب الضحية، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، ويقطن بدوار بجماعة سيدي عبد الله غياث، بشكل جماعي، مع سلبه ما بحوزته من مال.

وكانت عناصر هذه العصابة عرضت الشاب المذكور لاعتداء جسدي على مستوى الرأس ومختلف مناطق جسده، نقل إثره في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي انطلقت منذ توصل مركز الدرك بإخبارية حول هذا الاعتداء، عن تحديد هوية الموقوفين الثلاثة؛ فيما يبقى البحث متواصلًا للوصول إلى عنصر رابع مازال مختفيا عن الأنظار.

وأخضع الموقوفون لتدابير الحراسة النظرية، لغاية البحث التمهيدي، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة.

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