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الرئيسية | حوادث | الدرك يضبط شحنة مواد صيدلية مهربة بوادي زم

الدرك يضبط شحنة مواد صيدلية مهربة بوادي زم

الدرك يضبط شحنة مواد صيدلية مهربة بوادي زم
هسبريس من خريبكة
الأحد 29 نونبر 2020 - 23:38

تمكنت عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي بوادي زم، خلال عملية مراقبة بضواحي المدينة، من ضبط وحجز سيارة محملة بكمية وُصفت بالمهمة من المواد الصيدلية ذات الاستعمال البيطري.

وأوضحت مصادر هسبريس أن دورية كانت تقوم بعمليات مراقبة للمركبات بمداخل وادي زم، تزامنا مع انعقاد الأسواق الأسبوعية بالمنطقة، فرصدت سيارة خفيفة محملة بأنواع متعددة من الأدوية البيطرية المهرّبة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بتعليمات من النيابة، تم إلقاء القبض على سائق السيارة الخفيفة، وفتح تحقيق معه من أجل معرفة مصدر المواد الصيدلية المهربة، وتحديد هويات باقي المتورطين في ترويجها بين مربي الماشية بالمنطقة.

وأفادت مصادر الجريدة أنه خلال التحقيق مع الموقوف تم تحديد هوية أحد المتورطين المحتملين في الاتجار بالمواد المهربة، مشيرة إلى أنه يتم في الوقت الراهن البحث عن مكان تواجده من أجل إيقافه والتحقيق معه حول المنسوب إليه.

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