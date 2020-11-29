24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تساقطات مطرية تعيد كابوس "غرق الأحياء" إلى عدة مدن مغربية
- آمال كسابة بعد الأمطار
- هل نشأ "فيروس كورونا" في إيطاليا؟ .. الصين تحبذ هذه الفرضية
- نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة
- ثالث دورات "نقطة لقاء" تعود خلال شهر دجنبر
العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (5.00)
طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر (5.00)
طنجة تحتضن اجتماعاً ليبياً جديداً بين "النواب" و"مجلس الدولة" (5.00)
رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية (5.00)
- طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر - (150)
- إدانة واسعة تواجه هجوم مرتزقة البوليساريو على مغربيات في فرنسا - (100)
- اللقاح يقترب من الأجساد في المغرب .. التفاؤل يلفّ "الوزرة البيضاء" - (56)
- فتح معبر الكركرات يدعم تحول موريتانيا إلى قوة اقتصادية بالصحراء - (39)
- جبهة "البوليساريو" الانفصالية والإرهاب .. تهديد ينمو تحت الرمال - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اللعب ببندقية للقنص يودي بحياة طفل في آسفي
أحالت عناصر الدرك الملكي، الأحد، على النيابة العامة المختصة، طفلا متورطا في قتل طفل آخر من عائلته. وقد أمرت النيابة العامة بإحالة الجاني على قاضي الأحداث.
وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي قد شرعت، السبت، في تحرياتها حول قتل طفل لقريب له، إثر إطلاقه رصاصة من بندقية للقنص كانا يلعبان بها.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الجريمة، التي وقعت بدوار الكرارمة بالجماعة القروية سيدي التيجي بإقليم آسفي، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 سنة.
وأضافت أن الضحية كان يلعب بمنزل أسرته رفقة قريبه، البالغ من العمر 8 سنوات، ببندقية حصلا عليها في غفلة من أفراد العائلة، وقاما بحشوها برصاصة، مشيرة إلى أن الطفل مرتكب جريمة القتل ضغط فجأة على زناد البندقية، التي كانت مخبأة في صندوق، فانطلقت بشكل عرضي رصاصة اخترقت جسد قريبه، وأردته قتيلا في الحين.
وبعد الاستماع إلى أفراد أسرتي الطفلين، أشرف رجال الدرك على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة آسفي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
بصراحة المسؤولية يتحملها مالك البندقية، هذا أشياء توضع في مكان لا يصله إلا صاحبها.
يجب تأمين البناذق في أماكن سرية و محكمة الاغلاق
بعض الأشياء يجب أن تكون بعيدة على الأطفال، رغم مكتوب فيها: " ضعها في مكان بعيد عن الأطفال" مواد تنظيف وأدوات المطبخ... اما مثل سلاح صيد يجب ان يكون في مكان يصعب العثور عليه الأطفال ومع قفل.
فقط تعبير، لا أتهِمُ احداً بالتقصير.
عندي أحد قريب خلال كلامي معه كأني أفرغ الماء في الرمل من اجل إبعاد الأدوات طبخ ومواد التنظيف.