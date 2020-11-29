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الرئيسية | حوادث | اللعب ببندقية للقنص يودي بحياة طفل في آسفي

اللعب ببندقية للقنص يودي بحياة طفل في آسفي

اللعب ببندقية للقنص يودي بحياة طفل في آسفي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 29 نونبر 2020 - 22:50

أحالت عناصر الدرك الملكي، الأحد، على النيابة العامة المختصة، طفلا متورطا في قتل طفل آخر من عائلته. وقد أمرت النيابة العامة بإحالة الجاني على قاضي الأحداث.

وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي قد شرعت، السبت، في تحرياتها حول قتل طفل لقريب له، إثر إطلاقه رصاصة من بندقية للقنص كانا يلعبان بها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الجريمة، التي وقعت بدوار الكرارمة بالجماعة القروية سيدي التيجي بإقليم آسفي، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 سنة.

وأضافت أن الضحية كان يلعب بمنزل أسرته رفقة قريبه، البالغ من العمر 8 سنوات، ببندقية حصلا عليها في غفلة من أفراد العائلة، وقاما بحشوها برصاصة، مشيرة إلى أن الطفل مرتكب جريمة القتل ضغط فجأة على زناد البندقية، التي كانت مخبأة في صندوق، فانطلقت بشكل عرضي رصاصة اخترقت جسد قريبه، وأردته قتيلا في الحين.

وبعد الاستماع إلى أفراد أسرتي الطفلين، أشرف رجال الدرك على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة آسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - زكرياء الأحد 29 نونبر 2020 - 23:11
رحمة الله على الطفل، ونسأل الله الصبر والسلوان لعائلته،
بصراحة المسؤولية يتحملها مالك البندقية، هذا أشياء توضع في مكان لا يصله إلا صاحبها.
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8
2 - mmmm الأحد 29 نونبر 2020 - 23:11
صراحة في طفولتي كاذ أخي الصغير أن يرسلني إلى القبر لولا لطف الله،
يجب تأمين البناذق في أماكن سرية و محكمة الاغلاق
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7
3 - glmimia الأحد 29 نونبر 2020 - 23:12
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم قدر الله وما شاء فعل تعددت الاسباب والموت واحدة اللهم الهم ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
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2
4 - عسكري متقاعد الأحد 29 نونبر 2020 - 23:13
المسؤولية يتحملها صاحب االبندقية حيث تركها في متناول الاطفال ومع الخراطيش.لأن البندقية توضع في مكان خاص مقفل وبعيد عن الجميع ما عدا صاحبها.
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6
5 - كوفيد 20 الأحد 29 نونبر 2020 - 23:15
يجب اعتقال صاحب البندقيه فورا فهل يعقل ان تترك بندقية برصاصها للهو الاطفال كلعبة عادية
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11
6 - dahab الأحد 29 نونبر 2020 - 23:19
الله يجعل سلامة ويجعلها مغفرت دنوب للعائلتين
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5
7 - محمدووو الأحد 29 نونبر 2020 - 23:26
أكبر تهور سمعته في حياتي...non comment...بدون تعليق.
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6
8 - سامي الأحد 29 نونبر 2020 - 23:29
ها لعب دراري هدا،يجب على دولة سحب رخص السلاح من الصيادين اللدين ساهموا في إنقراض الطيور وأرانب...من المغرب.
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9
9 - مسؤولية الاباء الأحد 29 نونبر 2020 - 23:31
لا زلت أتذكر، كان سني حينها 11 سنة و أخي 9 سنوات، أبي كان من هوات القنص و كانت له بندقية، في أحد الايام كنا نلعب بها و هي فارغة، رآنا و لم يقل أي كلمة!!! في اليوم الموالي قام ببيعها !!! سألناه لماذا بعتها يا أبي ؟!!! لم يجب !!!! زاد تعجبنا وزادت أسئلتنا !!!؟؟؟؟ مع مرور الوقت ، فهمنا السبب فالمسؤولية يتحملها الاباء و ليس الاطفال ، أحيانا يجب تقدير البلاء قبل وقوعه ...
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10 - nina الأحد 29 نونبر 2020 - 23:32
لا حول ولا قوة إلا بالله البندقية كان عليهم يكونو مغبرينها
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4
11 - كتامي الأحد 29 نونبر 2020 - 23:35
هذه ليست جريمة، إنها حادثة، و مسؤوليتها يجب أن تقع على عاتق صاحب البندقية وليس الطفل
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8
12 - غرباوي مهاجر الأحد 29 نونبر 2020 - 23:37
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بعض الأشياء يجب أن تكون بعيدة على الأطفال، رغم مكتوب فيها: " ضعها في مكان بعيد عن الأطفال" مواد تنظيف وأدوات المطبخ... اما مثل سلاح صيد يجب ان يكون في مكان يصعب العثور عليه الأطفال ومع قفل.
فقط تعبير، لا أتهِمُ احداً بالتقصير.
عندي أحد قريب خلال كلامي معه كأني أفرغ الماء في الرمل من اجل إبعاد الأدوات طبخ ومواد التنظيف.
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5
13 - مروان الأحد 29 نونبر 2020 - 23:55
طفل يبلغ 8 سنوات لا يجب ان يوضع في سجن الاحداث نضرا لعدم معرفته ان ما يعبث به مع طفل اخر يشكل خطورة على كليهما رحم الله الفقيد ورزق دويهما الصبر والسلوان. ربما البندقية لم تكن في مكان أمن او ربما ماكان ان بعطى ترخيص لصاحبها حتى التأكد من قدرته على حمل وحفض هذا السلاح القنصي والله اعلم.
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