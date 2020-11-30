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الرئيسية | حوادث | "استئنافية مراكش" تؤخر ملف "مجموعة كَلامور"

"استئنافية مراكش" تؤخر ملف "مجموعة كَلامور"

"استئنافية مراكش" تؤخر ملف "مجموعة كَلامور"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 30 نونبر 2020 - 23:26

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، النظر في قضية 3 متهمين، تابعهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، إلى غاية الـ 15 من شهر دجنبر المقبل، من أجل اتمام المرافعات.

وجاء هذا التأجيل بعدما عرفت جلسة اليوم نفسه مرافعات دفاع المتهمين في ملف "حمزة مون بيبي"، الذين قررت المحكمة الابتدائية حبس كل واحد منهم سنتين، مع غرامات وتعويضات، على خلفية التهم الموجهة إليهم.

وكان المتابعون في هذه القضية استأنفوا قرار المحكمة الابتدائية القاضي بالحبس النافذ سنتين لكل متهم وأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

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