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كُتّاب وآراء
شبهة القتل تورط شابا عشرينيا نواحي بني ملال
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكزيرت، الاثنين، من فك لغز جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب ثلاثيني ينحدر من تانوغة بإقليم بني ملال.
وأوضحت مصادر هسبريس أن منطقة إيخوربا بتاكزيرت، اهتزت فجر الإثنين على وقع العثور على جثة شاب ثلاثيني تظهر عليها جروح بليغة على مستوى الرأس.
وأضافت أن قائد مركز الدرك بتاكزيرت استنفر عناصره فور علمه بالخبر، حيث قام بتمشيط مسرح الجريمة، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 23 سنة، في ظرف قياسي لا يتجاوز نصف ساعة.
وذكرت المصادر نفسها أن التحريات الأولية بيّنت أن عراكا بين المشتبه فيه والضحية، يُرجح أنه كان حول مسكر الماحيا، هو ما تسبب في وفاة الثلاثيني بعد إصابته بضربة ساطور "شاقور" على مستوى الرأس.
وقد تمت إحالة المشتبه فيه، مساء الاثنين، على المركز القضائي بني ملال، بتعليمات من النيابة العامة، لاستكمال إجراءات البحث قبل عرضه على أنظار العدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.