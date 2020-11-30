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كُتّاب وآراء
المتاجرة بتحاليل كورونا تطيح بثلاثة أطباء بفاس
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس 3 أطباء داخليين تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، للاشتباه في متاجرتهم بتحاليل الـ"PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن عنصري شرطة بالزي المدني داهما، الأحد، المستشفى الجامعي بفاس قبل أن يقتادا أحد المشتبه فيهم ونقلاه على متن سيارة للشرطة نحو ولاية أمن فاس، مبرزة أن المصالح الأمنية أطاحت، تباعا، بالمشتبه فيهما الآخرين، على ذمة هذه القضية، واحدة منهما طبيبة داخلية.
المصادر ذاتها أفادت بأن المعنيين بالأمر يشتبه في تورطهم في إجراء التحاليل المخبرية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد داخل مختبر المستشفى ذاته مقابل عمولات، وذلك على أساس أن هذه الكشوفات تخص حالات إصابة ترقد بجناح B0 لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19" داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، في حين ما زالت التحريات متواصلة بشأن هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
البعد عن الدين يفرخ أجيالا فاسدة ، الله المستعان
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ههه مصائب قوم عند قوم فوائد.
هؤلاء حاشا أن يكونوا أطباء و ما أكثرهم عندنا، هؤلاء جزارة بلباس طبيب و مصاصو دماء يمشون بيننا.
كم من مريض شخص بكوفيد لم يجد جرعة أنسولين أو شربة ماء أو حتى عشاء... حتى وجد ميتا في الصباح.
لهدا الوفيات في ارتفاع و ليس كوفيد الدي يقيد عليه كل مصيبة في هدا البلد الجميل.