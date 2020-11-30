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الرئيسية | حوادث | المتاجرة بتحاليل كورونا تطيح بثلاثة أطباء بفاس

المتاجرة بتحاليل كورونا تطيح بثلاثة أطباء بفاس

المتاجرة بتحاليل كورونا تطيح بثلاثة أطباء بفاس
هسبريس من فاس
الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:05

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس 3 أطباء داخليين تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، للاشتباه في متاجرتهم بتحاليل الـ"PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن عنصري شرطة بالزي المدني داهما، الأحد، المستشفى الجامعي بفاس قبل أن يقتادا أحد المشتبه فيهم ونقلاه على متن سيارة للشرطة نحو ولاية أمن فاس، مبرزة أن المصالح الأمنية أطاحت، تباعا، بالمشتبه فيهما الآخرين، على ذمة هذه القضية، واحدة منهما طبيبة داخلية.

المصادر ذاتها أفادت بأن المعنيين بالأمر يشتبه في تورطهم في إجراء التحاليل المخبرية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد داخل مختبر المستشفى ذاته مقابل عمولات، وذلك على أساس أن هذه الكشوفات تخص حالات إصابة ترقد بجناح B0 لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19" داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، في حين ما زالت التحريات متواصلة بشأن هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مواطن الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:10
مساكن الأطباء الطيبين ولي كيخدمو من نيتهم كيموتو رحمة الله عليهم وهاد الويل ديال الأطباء كيبقاو على قيد الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله
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59
2 - مغربي الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:11
اوا شوف نتا كيكوليك الطبيب اول حاجة كيدير هو ا ادي القسم باش احفض الامانة ولكن هيهات الطمع طاااعون اوا مين تا الطبيب ادير هادشي غانكول الله اهدي وصافي و من طبيعة الحال مكانعممش وشكرا .
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46
3 - موغرابي الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
البعد عن الدين يفرخ أجيالا فاسدة ، الله المستعان
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5
4 - سعيد أكادير الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:14
يادوي يادوي يادوي!!!!!هادشي كاع مازال مابدينا التلقيح، يعلم الله آش غادي ديرو فينا!!!!
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9
5 - أقديم عبدالصمد الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:15
اﻷطباء مثلهم مثل باقي البشر منهم الصالحون و العظماء و منهم الخسيسون و من هم دون ذلك...
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21
6 - عبد الصمد الهلالي الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:16
لله الامر من قبل وبعد . هذا هو حال الصحة عندنا التبزنيس فكلشي وحتى فالأموات . يجب الضرب بيد من حديد في حق هاد عديمي الضمير
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10
7 - فرملي الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:19
ملحوظة : هادو مزال اطباء داخليين (سطاجيير) يعني مزال لم يؤدو القسم بعد ... مهم لي دار الذنب يستاهل العقوبة.
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7
8 - مغربية الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:21
لا حول ولا قوة الا بالله, كورونا و النهب كورونا ا القتل كورونا اتلاعب بحياة الناس.....الله يدير الخير
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9 - الحصلة الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:22
شكرا جزيلا لكل من كان سبب في فضح هذ الشردمة سواء من قريب او بعيد الطمع والجشع عمى للبعض عينيهم اللهم عافينا مات الانسانية والقيم النبيلة ولكن غير لي حفر شي حفرة يرسعها يجي يوم يطيح فيها
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7
10 - يوسسسسسسسسسف الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:23
ما فيها باس يقريوا طلبة الطب القانون الجنائي ، ويخصصوا ليهوم حصص لنقاش قضايا طُرحت امام المحاكم تهم تجاوزات بعض الاطباء المغاربة ، و العقوبات التي نجمت عنها.
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11 - Réda الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:24
هذه هي النتيجة ديال التعليم بدون تربية بحال كبان الماء في الرملة
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
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12 - توضيح الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:25
للإشارة : طبيب داخلي هو طالب طب سنة سادسة او سابعة اجتاز مباراة السلك الداخلي، لكن لم ينل بعد الدكتوراه في الطب، فهو يزاول فقط مهام طبيب متدرب بالمستشفى الجامعي.
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13 - مواطن غيور1 الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:29
السلام عليكم
ههه مصائب قوم عند قوم فوائد.
هؤلاء حاشا أن يكونوا أطباء و ما أكثرهم عندنا، هؤلاء جزارة بلباس طبيب و مصاصو دماء يمشون بيننا.
كم من مريض شخص بكوفيد لم يجد جرعة أنسولين أو شربة ماء أو حتى عشاء... حتى وجد ميتا في الصباح.
لهدا الوفيات في ارتفاع و ليس كوفيد الدي يقيد عليه كل مصيبة في هدا البلد الجميل.
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14 - imade الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:30
اللهم انصر الحق لأن الكلام كتر على المستشفيات والكل يعلم ما يدور هناك .ولنا اليقين في شرطتنا انهم يضبطونهم ا متلبسين .هده دولة الحق والقانون .ادا أردنا التقدم والازدهار .المحاسبة تم المحاسبة .ليكونوا عبرة للآخرين.
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15 - عكاشة الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:39
إذا ثبت ذلك ضدهم بالحجة والدليل القاطعين يجب متابعتهم بجريمة الغدر أو الخيانة العظمى لأن البلد يعد في حالة حرب مع الوباء.
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16 - aziz22 الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:39
تصوروا لو كل حملة مثل هذه في كل مستشفى ولو مرة في العام اضن الطب في المغرب سيتقدم
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17 - يوسف الاثنين 30 نونبر 2020 - 22:40
تحية تقدير و احترام للاطباء الشرفاء اللدين يحترمون مهنتهم التي جاد بها الله عليهم ,اما شبه الاطباء اللذين يرتدون فقط لباس الاطباء و هم في الاصل جزارين يتاجرون بحياة الناس ولا يهمهم فقط الا المال , اقول لهم اتقوا الله فينا فلسوف ياتي فيه يوم تحاسبون على كل ما فعلتم. حسبي الله و نعم الوكيل فيكم.
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