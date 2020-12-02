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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكّك معملا لـ"ماء الحياة" نواحي وادي زم

الدرك يفكّك معملا لـ"ماء الحياة" نواحي وادي زم

الدرك يفكّك معملا لـ"ماء الحياة" نواحي وادي زم
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 05:25

تمكنت عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي بمدينة وادي زم، صباح الثلاثاء، من تفكيك مصنع سرّي لتقطير المشروب الكحولي "ماء الحياة" بضفاف وادي ڭرو، وحجز كمية وُصفت بالمهمة من التين المخمّر و"الماحيا".

وقالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن عددا من رجال الدرك الملكي بوادي زم، مدعومين بعناصر أخرى من مراكز مجاورة، داهموا معملا سريا لتقطير وصناعة ماء الحياة، ونجحوا في حجز 15 طنا من التين المخمّر، وأزيد من 200 لتر من "الماحيا" الجاهزة للاستهلاك.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية المذكورة تمّت تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي وقائد سرية الدرك الملكي بوادي زم، وأسفرت عن حجز مجموعة من المعدات التي كانت تُستعمل في تخمير وتقطير وصناعة ماء الحياة بهدف ترويجها في المنطقة، كما تم تحديد هوية صاحب المصنع وإصدار برقية بحث في حقه.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه العملية تأتي في إطار حملة واسعة تشنّها مصالح الدرك الملكي بضواحي مدينة وادي زم من أجل تفكيك المصانع السرية التي تُقام بالأماكن الوعرة وصعبة الولوج، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي، قبل أيام قليلة، من الوصول إلى مصنعيْن سريّين وحجز 40 طنا من التين المخمّر وطُنّيْن من مسحوق السكّر وسيارة مخصصة لنقل "الماحيا".

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