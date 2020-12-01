تنسيق مغربي أمريكي يجهض تهريب شحنة كوكايين

هسبريس من الرباط

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية، زوال اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة لتهريب 35 كيلوغراما من شحنات الكوكايين الخام كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومتوجهة صوب دول آسيوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية، التي باشرتها ميدانيا مصالح الأمن الوطني وعناصر الجمارك بمدينة طنجة، تندرج في سياق علاقات التعاون الفعال بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الأمريكية، في مختلف المجالات والميادين الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أن عينات من الكوكايين المحجوز قد أحيلت على مختبر الشرطة العلمية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني من أجل إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، وقياس نسبة تركيزها، بينما باشرت عناصر الشرطة القضائية بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد امتداداتها الإقليمية والدولية، وكذا ارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للكوكايين.