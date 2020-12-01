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الرئيسية | حوادث | تنسيق مغربي أمريكي يجهض تهريب شحنة كوكايين

تنسيق مغربي أمريكي يجهض تهريب شحنة كوكايين

تنسيق مغربي أمريكي يجهض تهريب شحنة كوكايين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 18:50

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية، زوال اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة لتهريب 35 كيلوغراما من شحنات الكوكايين الخام كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومتوجهة صوب دول آسيوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية، التي باشرتها ميدانيا مصالح الأمن الوطني وعناصر الجمارك بمدينة طنجة، تندرج في سياق علاقات التعاون الفعال بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الأمريكية، في مختلف المجالات والميادين الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أن عينات من الكوكايين المحجوز قد أحيلت على مختبر الشرطة العلمية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني من أجل إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، وقياس نسبة تركيزها، بينما باشرت عناصر الشرطة القضائية بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد امتداداتها الإقليمية والدولية، وكذا ارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للكوكايين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء الكندي الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 18:59
غالبا هذه الشحنة من المخدرات قادمة من فنزويلا بلاد الكوكايين بمتياز المزيد من الأفاق والتعاون بين الأمن الوطني المغربي والأمريكي
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2 - Boubker usa الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 20:01
السلام عليكم
الذي يسمع تنسيق مع مصالح الأمنية الأمريكية. يقول .يقول أن مصالحنا عندها من الوسائل المتطورة .ما يجعلها تتصدى للجريمة بطريقة استباقية.
نعلو شيطان .راه غير تبركيك لي خدام .أقسم بالله .
حتى هنا في أمريكا هناك أشخاص يشتغلون مع الشرطة .مقابل تستر عليهم فؤ مزاولة أنشطتهم.
هاذي راها أمي تعرفها .اي رحلة قادمة من جنوب امريكا .عبر اي بلاد اخر او مباشرة .يشدد عليها الخناق .في التفتيش الدقيق ( xxxl)
شكرا هسبريس ..
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