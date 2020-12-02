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الرئيسية | حوادث | التزوير يقود عون سلطة إلى التوقيف في أكادير

التزوير يقود عون سلطة إلى التوقيف في أكادير

التزوير يقود عون سلطة إلى التوقيف في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 07:26

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير عون سلطة سابقا، كان يشتغل في الملحقة الإدارية السابعة ببنسركاو، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي يتعلق بشهادة إراثة، نجم عنه ضياع لحقوق متقاضين.

وكان الموقوف قد توارى عن الأنظار لمدة طويلة، وذلك بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني على إثر إقدامه على إنجاز وثيقة يعلم بعدم صحة معطياتها، لتسهيل استيلاء أشخاص، يكوّن معهم عصابة إجرامية، على عقار ذي قيمة مالية مهمة.

ونُقل الموقوف، الذي سبق أن أُتُّخِذ قرار العزل في حقه من طرف مصالح عمالة أكادير إداوتنان، إلى مقر ولاية أكادير، حيث يجري إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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