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كُتّاب وآراء
توقيف متورط في حيازة وترويج أقراص مخدرة
أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج 12 ألفا و585 قرصا طبيا مخدرا.
وكان توقيف المشتبه فيه قد جرى خلال عملية أمنية باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بحي “السالمية” بمدينة الدار البيضاء، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يحتوي على 12 ألف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المصدر ذاته فإن عملية التفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارة خفيفة و585 قرصا طبيا مخدرا إضافيا من نفس النوع.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 44 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.