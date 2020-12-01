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الرئيسية | حوادث | مقطع "فيديو" يوقع بلص هواتف وسط الناظور

مقطع "فيديو" يوقع بلص هواتف وسط الناظور

مقطع "فيديو" يوقع بلص هواتف وسط الناظور
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:19

تمكنت عناصر الشّرطة القضائية، الثّلاثاء، من توقيف شابّ يبلغ من العمر 25 سنة ظهر في شريط فيديو وهو يعترض سبيل سيّدة ويسلبها هاتفها المحمول تحت التّهديد بالسّلاح الأبيض بمكان خال من المارة بأحد الأحياء السكنية بمدينة النّاظور.

وتفاعلت المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بسرعة وجدية مع مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التّواصل الاجتماعي، ليتم تحديد هوية الفاعل بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشّرطة القضائية ويتم توقيفه على الفور بجماعة سلوان ضواحي النّاظور، وحجز هاتف محمول يشتبه أن يكون من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وأودع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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