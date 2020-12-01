حملة تُسقط ضالعين في قضايا إجرامية ببلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أسفرت حملة أمنية لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع عن توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم فتاة قاصر، وذلك في دوار "النواصر" التابع للجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، للاشتباه في تورطهم في الفساد وممارسة الرذيلة.

وكانت دورية اعتيادية للمصالح الدركية ببلفاع قد تلقّت إخبارا بتواجد شاب في منزل مهجور وبرفقته فتاتان، مع شكوك حول سبب قصدهم لذلك المكان، مما عجّل بتدخلها وضبط المعنيين متلبّسين بممارسة الجنس، كما حُجزت لديهم كمية من مخدر الشيرا للاستهلاك.

وفي تدخّل أمني آخر، وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي الاستباقي لمختلف أشكال وأصناف الجريمة، أسفر كمين نصبته مصالح درك بلفاع في توقيف شخص مبحوث عنه بموجب العديد من برقيات البحث لأجل الاتجار بمخدر الشيرا ومسكر ماء الحياة، وذلك في دوار "الكديات" بجماعة بلفاع.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة وفق التهم الموجّهة إليهم.