24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوليشكي: الولايات المتحدة الأمريكية تُعامل المغرب بـ"تمييز إيجابي" (5.00)

  2. "مخاطر كورونا" تقود أبناك المغرب إلى تقليص منح القروض العقارية (5.00)

  3. دبلوماسية المملكة تضع الدولة الليبية على سكة وحدة المؤسسات‬ (5.00)

  4. تصنيف عالمي يضع المغرب بين البلدان "الأقل تضررا‬ من الإرهاب" (5.00)

  5. بوصوف يدعو إلى توأمة مدن الصحراء لمحاصرة أكاذيب البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حملة تُسقط ضالعين في قضايا إجرامية ببلفاع

حملة تُسقط ضالعين في قضايا إجرامية ببلفاع

حملة تُسقط ضالعين في قضايا إجرامية ببلفاع
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:26

أسفرت حملة أمنية لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع عن توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم فتاة قاصر، وذلك في دوار "النواصر" التابع للجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، للاشتباه في تورطهم في الفساد وممارسة الرذيلة.

وكانت دورية اعتيادية للمصالح الدركية ببلفاع قد تلقّت إخبارا بتواجد شاب في منزل مهجور وبرفقته فتاتان، مع شكوك حول سبب قصدهم لذلك المكان، مما عجّل بتدخلها وضبط المعنيين متلبّسين بممارسة الجنس، كما حُجزت لديهم كمية من مخدر الشيرا للاستهلاك.

وفي تدخّل أمني آخر، وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي الاستباقي لمختلف أشكال وأصناف الجريمة، أسفر كمين نصبته مصالح درك بلفاع في توقيف شخص مبحوث عنه بموجب العديد من برقيات البحث لأجل الاتجار بمخدر الشيرا ومسكر ماء الحياة، وذلك في دوار "الكديات" بجماعة بلفاع.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة وفق التهم الموجّهة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.