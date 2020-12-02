24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/12/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حصار الثلوج
- الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر
- أكاديمية تنفي نجاح متغيب في امتحانات الأساتذة
- هل تكسب "الداخلية" رهان التسجيل باللوائح الانتخابية "زمن كورونا"؟
- وزير العدل ينفي وجود إملاءات لإرساء قانون مكافحة غسل الأموال
الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر (5.00)
الإضرابات تشل مدارس المملكة .. المحتجون يطالبون الوزارة بالحوار (5.00)
جامعي ينبه إلى خطر اليساريين على مصالح المغرب لدى أمريكا (5.00)
- السرطان ينهي حياة اللاعب المغربي محمد أبرهون - (81)
- الإضرابات تشل مدارس المملكة .. المحتجون يطالبون الوزارة بالحوار - (80)
- الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر - (52)
- هذه دبّابات مدمّرة تحصّن الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الملكية - (45)
- العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الدرك يضبط مروّج مخدرات بسوق أربعاء الغرب
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:50
وضعت عناصر الدّرك الملكي بسوق أربعاء الغرب، في إقليم القنيطرة، حدًّا لنشاط مروّج مخدّرات، على إثر كمين محكم أدى إلى محاصرته وتوقيفه داخل منزله بمنطقة سيدي بوبكر الحاج.
وقادت عملية التّفتيش، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمنزل الموقوف، إلى حجز طنّ من مخدّرات الكيف و"طابا"، بالإضافة إلى مبلغ ماليّ مهمّ وسيّارتين مزوّرتين.
ووُضع الموقوف المعني تحت تدابير الحراسة النّظرية، لتعميق البحث معه وتحديد هويات باقي المتورّطين في القضية.