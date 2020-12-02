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الرئيسية | حوادث | الدرك يضبط مروّج مخدرات بسوق أربعاء الغرب

الدرك يضبط مروّج مخدرات بسوق أربعاء الغرب

الدرك يضبط مروّج مخدرات بسوق أربعاء الغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:50

وضعت عناصر الدّرك الملكي بسوق أربعاء الغرب، في إقليم القنيطرة، حدًّا لنشاط مروّج مخدّرات، على إثر كمين محكم أدى إلى محاصرته وتوقيفه داخل منزله بمنطقة سيدي بوبكر الحاج.

وقادت عملية التّفتيش، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمنزل الموقوف، إلى حجز طنّ من مخدّرات الكيف و"طابا"، بالإضافة إلى مبلغ ماليّ مهمّ وسيّارتين مزوّرتين.

ووُضع الموقوف المعني تحت تدابير الحراسة النّظرية، لتعميق البحث معه وتحديد هويات باقي المتورّطين في القضية.

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