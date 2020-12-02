شرطة مريرت توقف مروجين لمسكر "ماء الحياة"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، الثلاثاء، من إيقاف 3 أشخاص، لتورطهم في ترويج والاتجار في مسكر "ماء الحياة".

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن العناصر الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على مستوى حي أيت عمي علي بمدينة مريرت، لاشتباههم في الاتجار في "ماء الحياة" (ماحيا).

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكمية المحجوزة من "ماء الحياة" والمقدرة بـ180 لترا كانت معدة للترويج بمختلف أحياء المدينة وضواحيها، مشيرة إلى أن عملية توقيف الأشخاص الثلاثة "ذوي سوابق قضائية" جاءت نتيجة التدخلات التي تقوم بها مصالح الشرطة بهذه المدينة لتطهيرها من الجريمة بشتى أنواعها.

ووُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم في المنسوب إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة.