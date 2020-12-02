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الرئيسية | حوادث | الاتجار بـ"المعجون" يسقط شخصيْن في مراكش

الاتجار بـ"المعجون" يسقط شخصيْن في مراكش

الاتجار بـ"المعجون" يسقط شخصيْن في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:40

أوقفت دورية للدراجين تابعة للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بمراكش شخصيْن يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات على متن دراجة نارية.

الدورية سالفة الذكر رصدت، بأحد شوارع الحي الشتوي بمقاطعة جليز مراكش، تحركات مشبوهة للشخصيّن المعنيين؛ وهو ما دفع عناصر الشرطة إلى التدخل، للتأكد من هويتيهما وتبين أمرهما.

وعلى إثر تفتيش المشتبه بهما، عثر بحوزتها على حوالي كيلوغرام واحد من مخدر المعجون الممزوج بزيت الكيف موزعة على أكياس بلاستيكية "كموسات" معدة للبيع، ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدر نفسه.

وبأمر من النيابة العامة، أخضع الموقوفان لإجراءات تدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم إلى العدالة.

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