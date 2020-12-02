عجلات شاحنة تسلب حياة امرأة في العقد الرابع

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظت امرأة في عقدها الرابع أنفاسها الأخيرة، الأربعاء، على إثر حادثة سير وقعت بمقاطعة المدينة القديمة مراكش.

وكانت الضحية تهم بعبور شارع 11 يناير المحاذي لمقر ولاية جهة مراكش عندما دهستها شاحنة وأردتها قتيلة في الحين.

وفور توصلها بإخبارية بخصوص هذا الحادث المروري، انتقلت السلطة المحلية وفرقة حوادث السير بولاية أمن مراكش إلى عين المكان، وأوقف عناصر الأمن السائق وفتحوا تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات الحادثة المميتة.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أشرفت عناصر الأمن على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمقاطعة المنارة.