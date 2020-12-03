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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفك لغز جريمة قتل ورمي رجل في بئر

الشرطة تفك لغز جريمة قتل ورمي رجل في بئر

الشرطة تفك لغز جريمة قتل ورمي رجل في بئر
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 03 دجنبر 2020 - 09:29

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد المقرون بالضرب والجرح والسرقة وإخفاء معالم الجريمة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهما أقدما على تعريض شخصين للضرب والجرح البليغين بمدينة برشيد، وإلقاء أحدهما في بئر بالمنطقة الصناعية ورشقه بالحجارة إلى أن فارق الحياة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتيهما وتوقيفهما على مرحلتين بكل من مدينة الدار البيضاء والطريق الرئيسية الرابطة بين برشيد ومدينة ابن أحمد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على وثيقة تعريفية وملابس وحذاء رياضي لأحد الضحيتين.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهما تمهيديا، قصد كشف جميع ظروف وملابسات ارتكاب جريمة قتل الأربعيني، الذي انتشلت جثته من البئر من قبل عناصر الوقاية المدنية، قبل توجيهها نحو المشرحة بجهة الدار البيضاء-سطات لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أصبح الاجرام متقدم عندنا الخميس 03 دجنبر 2020 - 09:56
وتجد هؤلاء من ضمن اللذين يقولون إلا رسول الله ونصرة الرسول من الرسوم الكاريكاتورية.الناس تتقدم فيما يفيد الإنسانية ونحن نتقدم في الاجرام والقتل بأبشع صوره ونتفنن فيه ونقول نحن خير أمة أخرجت للناس وفي النهاية لا تجد تعليقات كثيرة على مثل هذه الأخبار.حسبينا الله ونعم الوكيل فيكم.شوهتونا في العالم بأكمله
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