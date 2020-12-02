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كُتّاب وآراء
سرقات بالخطف توقف ذَوَيْ سوابق في القليعة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وباستعمال ناقلة ذات محرك.
وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى منطقة القليعة، ضواحي مدينة آيت ملول، وذلك على خلفية الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية في شأن شكاية سرقة هاتف نقال بواسطة الخطف من طرف راكبي دراجة نارية.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الهاتف النقال المتحصل من هذه السرقة، قبل أن يتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.