جهة فاس تحصي 9 وفيات بكورونا في يوم واحد

رشيد الكويرتي من فاس

حصدت جائحة "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، أرواح 9 أشخاص بجهة فاس مكناس، وذلك في عدد قياسي جديد يخص حالات الوفاة اليومية تسجله الجهة منذ بداية تفشي الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للوفيات المعلنة بعموم الجهة إلى 576 حالة.

ووفق ما أفادت به المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، أحصت، خلال الفترة المذكورة، كل من فاس وتاونات وصفرو حالتي وفاة، فيما سُجلت وفاة واحدة بمولاي يعقوب وبولمان ومكناس.

وفي ما يخص حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه تم، إبان الساعات المذكورة، تسجيل 84 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء على صعيد الجهة إلى 16896 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على فاس بـ33 حالة، ومكناس بـ15 حالة، وتازة بـ14 حالة، وصفرو بـ9 حالات، ومولاي يعقوب بـ8 حالات، والحاجب بـ4 حالات، وتاونات بـحالة واحدة.

أما في ما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19" فقد وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء بجهة فاس مكناس إلى 15684 حالة، وذلك عقب تماثل 71 مريضا، إبان الفترة المذكورة، للشفاء التام من الفيروس.

وتوجد، وفق البيانات الرسمية، رهن العلاج من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، بعموم جهة فاس مكناس، ما مجموعه 636 حالة مؤكدة.