الأمن يتصدى لترويج آلاف الأقراص الطبية المخدرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، الأربعاء، سيدة وابنها لتورطهما في حيازة 6 آلاف و25 قرصا طبيا مخدرا.

وتمت هذه العملية بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن من توقيف الشخصين المعنيين متلبسين باستلام آلة للغسيل وردت على شركة لنقل البضائع بمدينة مراكش، من مدينة طنجة.

وعثرت عناصر المصلحة الولائية داخل آلة الغسيل على 5.699 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، حسب مصادر هسبريس الأمنية.

وحجزت عناصر الأمن بمنزل الأم التي تبلغ من العمر 45 وابنها (27 سنة) شحنة إضافية من المخدرات نفسها، عبارة عن 326 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل" و"إكستازي".

ووضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث الذي يرمي إلى تحديد المزودين ومشاركين محتملين في هذا النشاط الإجرامي.