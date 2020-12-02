حبل حول العنق يُنهي حياة شاب نواحي ميدلت

هسبريس من الرباط

أنهى حبل حول العنق حياة ثلاثيني، مساء الأربعاء، في الجماعة الترابية تونفيت بإقليم ميدلت.

واستنادا إلى المعطيات التي وفرها مصدر هسبريس فإن الضحية، المسمى قيد حياته حميد، كان يعاني اضطرابات نفسيةً، مرجحا في السياق نفسه أن تكون هي سبب هذا الحادث الأليم، عقب العثور على المعني معلقا في منزله الكائن بحي "أيت عبدي" في الجماعة ذاتها.

وزاد المصدر عينه أن عناصر الدرك الملكي بمعية عناصر السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، حلوا بالمكان لنقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي بميدلت من أجل التشريح الطبي، وكذا لفتح بحث قضائي لمعرفة مسببات الوفاة.