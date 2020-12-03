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كُتّاب وآراء
"رحلة استجمام" تقتل عشرينيا في أعالي شفشاون
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح بليغة جراء سقوطه في كهف، على هامش رحلة استجمام قادته رفقة صديق له إلى جبل "ماكو" الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة باب تازة في إقليم شفشاون.
وذكرت مصادر محلية أن الشاب العشريني، الذي ينحدر من دوار امطراس بجماعة بني دركول، لقي حتفه بعدما سقط وسط كهف بعمق 60 مترا، واستحال انتشال جثته في الوهلة الأولى قبل أن يتم استقدام فرقة مختصة في الاستغوار من مدينة طنجة للقيام بالمهمة.
وذكرت مصادر هسبريس أن مرافق الضحية يعيش على وقع صدمة نفسية منذ علمه بوفاة زميله، وقد خلّف الحادث حزنا وجدد التساؤلات بخصوص ظروف وشروط السياحة الإيكولوجية بشفشاون وضواحيها.
وكانت السلطة المحلية قد أطلقت حملة تمشيطية للبحث عن الشاب، الذي توارى عن الأنظار. كما فتحت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث؛ لتحديد أسباب الوفاة.