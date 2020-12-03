24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة‬ كورونا" (5.00)

  2. جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن (5.00)

  3. فاجعة مرفأ بيروت تخيم على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين (4.50)

  4. مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي (4.50)

  5. هذه دبّابات مدمّرة تحصّن الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الملكية (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع شخصين في قبضة أمنيين بالريش

المخدرات توقع شخصين في قبضة أمنيين بالريش

المخدرات توقع شخصين في قبضة أمنيين بالريش
هسبريس من ميدلت
الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:20

تمكنت السلطة المحلية بدائرة الريش، إقليم ميدلت، بتنسيق مع عناصر المركز الترابي المحلي للدرك الملكي، والمركز القضائي للدرك الملكي، من توقيف شخصين للاشتباه في ترويجهما المخدرات والمؤثرات العقلية ومسكر ماء الحياة.

وجرى توقيف المتشبه فيهما إثر توصل السلطة المحلية بإخبارية عن وجود كمية مهمة من القنب الهندي، وبراميل بداخلها التمر المخمر المعد لصناعة ماء الحياة، مخبأة بعناية في مكان تحت أرضي بمنطقة "أزغار نوشن".

وخلال العملية المذكورة، تم الانتقال إلى منزل أحد الموقوفين حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز 500 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن أسلحة بيضاء، وميزان، ودراجتين ناريتين تستغلان في نقل وترويج هذه الممنوعات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ميدلت بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى كل واحد منهما في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما حسب المنسوب إلى كل واحد منهما، خاصة أن أحدهما معروف بسوابقه القضائية في الموضوع والترامي على أراضي الجموع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - توضيح الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:51
الصورة غير متوافقة مع الموضوع ام انه منتوج جديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - mustapha الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:59
الريش أصبحت مشهورة بالإجرام بعدما كانت تخرج العلماء و الأبطال !!!! يجب اعادة النضر في التربية و الأمن ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.