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كُتّاب وآراء
المخدرات توقع شخصين في قبضة أمنيين بالريش
تمكنت السلطة المحلية بدائرة الريش، إقليم ميدلت، بتنسيق مع عناصر المركز الترابي المحلي للدرك الملكي، والمركز القضائي للدرك الملكي، من توقيف شخصين للاشتباه في ترويجهما المخدرات والمؤثرات العقلية ومسكر ماء الحياة.
وجرى توقيف المتشبه فيهما إثر توصل السلطة المحلية بإخبارية عن وجود كمية مهمة من القنب الهندي، وبراميل بداخلها التمر المخمر المعد لصناعة ماء الحياة، مخبأة بعناية في مكان تحت أرضي بمنطقة "أزغار نوشن".
وخلال العملية المذكورة، تم الانتقال إلى منزل أحد الموقوفين حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز 500 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن أسلحة بيضاء، وميزان، ودراجتين ناريتين تستغلان في نقل وترويج هذه الممنوعات.
وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ميدلت بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى كل واحد منهما في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما حسب المنسوب إلى كل واحد منهما، خاصة أن أحدهما معروف بسوابقه القضائية في الموضوع والترامي على أراضي الجموع.