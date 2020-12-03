الأمن يفكك شبكة للهجرة السرية والاتجار بالبشر

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و32 سنة، من بينهم سيدة وشخصان من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

ووفقا لما أورده مصدر أمني، لهسبريس، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم قاموا بإنشاء شركة تعمل بشكل صوري في مجال توفير عقود عمل على الصعيد الدولي، قبل استغلال نشاطها في استقطاب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، الذين يعمل أفراد الشبكة الإجرامية على تزويدهم بعقود عمل مزورة ووهمية، وذلك مقابل سلبهم مبالغ مالية متفاوتة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في مقر هذه الشركة بحي التقدم بمدينة مكناس، يوضح المصدر ذاته، عن حجز جواز سفر ونسخة من جواز سفر وبطاقتين للتعريف أجنبيتين في اسم الغير، تخص كلها مواطنين ينحدرون من دول أوروبية وعربية، علاوة على حجز 132 وصلا لتحويلات مالية و35 عقد عمل بالخارج؛ فضلا عن هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 40 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بثلاثة من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيهما الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، يضيف مصدر الجريدة.