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الرئيسية | حوادث | مروحية تنقذ حياة تقني في "دوزيم" قرب ميدلت

مروحية تنقذ حياة تقني في "دوزيم" قرب ميدلت

مروحية تنقذ حياة تقني في "دوزيم" قرب ميدلت
ياسين أوشن
الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:16

أنقذت مروحية تابعة للدرك الملكي، مساء الخميس، حياة مساعد تقني يشتغل في القناة الثانية "دوزيم"، ضل طريقه في غابة بواضيل بمنطقة تيقاجوين في الجماعة الترابية سيدي يحيى أويوسف قيادة تونفيت إقليم ميدلت.

ووَفق مصدر لهسبريس فإن طاقما للقناة المذكورة اتجه صوب المنطقة لتصوير روبورتاج حول ظاهرة تهريب شجر الأرز، غير أن المساعد التقني (إ-خ) ضل طريقه زُهاء 3 ساعات؛ وهو ما استدعى استنفار أعوان السلطة وعناصر الدرك الملكي وأفراد المياه والغابات، مدعومين بـ"هليكوبتر" لتمشيط المنطقة، قصد العثور على التقني الضال.

وبعد ساعات من البحث المضني، يردف المصدر عينه، عثرت السلطة المحلية على التقني في صحة جيدة، بعدما كان مهددا بخطر انخفاض درجة الحرارة، وسرعة الرياح، وتساقط الثلوج التي تُعرف بها المنطقة سنويا كل فصل شتاء.

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