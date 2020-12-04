إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات في ميدلت

هسبريس من الرباط

أشرف أحمد صابر، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة ميدلت، الخميس، على حرق وإتلاف كميات مهمة من المخدرات والمواد الممنوعة، التي حجزتها مؤخرا عناصر الدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني بالإقليم في مجموعة من التدخلات.

وأتلفت خلال هذه العملية، التي جرت بتنسيق مع عمالة إقليم ميدلت والسلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجمارك والشرطة والقوات المساعدة وإدارة الجمارك، 600 كيلوغرام من صفائح "الشيرا" و90 كيلوغراما من "الطابا" و20 كيلوغراما من سنابل الكيف، وفق المعطيات التي وفرها مصدر أمني لهسبريس.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل محاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات بنفوذ إقليم ميدلت.