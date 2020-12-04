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كُتّاب وآراء
التفاصيل الكاملة لتفكيك "كتيبة أنصار الخلافة" الإرهابية بمدينة تطوان
في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وتحت زخات الأمطار التي كانت تهطل على مدينة تطوان، نجحت فرق مكافحة الإرهاب، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تفكيك خلية إرهابية بلغ عناصرها مراحل متقدمة لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة المغربية.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) من توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.
والتدخل الأمني جاء في وقت متزامن بحيين شعبيين بمدينة الحمامة البيضاء؛ فقد جرى توقيف شخصين اثنين داخل منزل واحد حي بوجراح تجمعهما قرابة عائلية، وفي حي الكاريان أوقفت العناصر الأمنية سالفة الذكر الشخص الثالث.
وقاد هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموقوفون السلطات الأمنية إلى "مكان آمن" بالمدينة القديمة "باب العقلة"، وهو عبارة عن بيت قديم كان يتم فيه تخزين الأسلحة وإعداد مستحضرات كيميائية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية.
وعثرت فرق البحث والتحري، ضمن المحجوزات أيضا، على راية من الثوب تجسد شعار تنظيم "داعش"، ومخطوط ورقي يتضمن نص البيعة للخليفة المزعوم للتنظيم، وأسلحة بيضاء متعددة الأنواع والأحجام، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى كتاب "العمدة في إعداد العدة"، وهو بمثابة "دستور للتنظيمات الإرهابية" ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فقط أطلق أعضاء خلية تطوان على أنفسهم لقب "كتيبة أنصار الخلافة"، بعد تشبعهم بالفكر الجهادي العنيف؛ وهو ما وثقه شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.
ويقودُ "كتيبة أنصار الخلافة" جزار يبلغ من العمر38 سنة، وله سوابق في قضايا الحق العام تتعلق بالإجرام، ورحّلته السلطات الإسبانية إلى المغرب منذ حوالي 10 سنوات بالنظر إلى خطورته الإجرامية، وبعد ذلك تشبع بالفكر المتطرف.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس كشفت أن أحد أعضاء الخلية كان متزوجاً من امرأة سبق أن توفي زوجها الأول في معاقل تنظيم "داعش" بالساحة السورية والعراقية خلال تنفيذه عملية إرهابية.
وجرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم "داعش".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
هكذا يجب التعامل مع ما يسمى بالانفصاليين المتواجدين داخل تراب المملكة بالاقاليم الجنوبية .
فرق معلوماتية ذات كفاءة عالية بالإضافة إلى الاختراق و التجنيد.
في الوقت الذي نجد فيه أناسا يربطون ليلهم بنهارهم من أجل إنقاذ البشرية من ويلات جائحة كورونا ،
نجدون آخرين يخططون للفتك بها .
نحيي الدولة على محاربتها للداعشيين ولكن هذا غير كاف.. وجب تجريم السلفية والاخوانية والزج بالسجن كل معتنقيه من الظلاميين
شكرا جزيلا للامن الوطني والاستعلامات العامة والبسيج والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية
نعم للسلم نعم للامن نعم للتعايش السلمي بين الملل
لا للعنف لا للتطرف
اللهم احفظ هادا البلد وجميع البلدان يآرب
عاش الملك وعاش المغرب و المغاربة من طنجة إلى الكويرة في أمن وأمان تحت القيادة السامية لملكنا الكبير سيدي محمد السادس نصره الله.
لقد علمونا أن الإسلام دين محبة ودين سلام وكل هذا لا يتطابق مع السيرة النبوية والآيات القرآنية.
شكرا للأنترنيت الذي فضح الكذبة والنصابين.
لا للعنف لا للتطرف
نعم للتعايش السلمي
اللهم احفظ بلدنا وجل البلدان من كل سوء
الاسلام شيء والسلام شيء اخر.. من فضلكم لا تاتوا بتفسيرات من عندكم
لو كان الاسلام يعني السلام لعرفت منطقتنا السلام..
عطيوه جنوية غادي يحتاجها الداخل.
بجهل منه و انا اجزم انه لم يقرأ له كتابا فقط يردد مثل الببغاوات ما يقوله العلمانيون الحاقدون لانهم يحبون الفاحشة و الرذيلة في مجتمعنا الاسلامي المحافظ. و لن ينالوا ذالك باذن الله .و نحيي جهازنا الامني على هذه اليقضة و دورهم الفعال في حماية هذا الوطن من هؤلاء الخوارح كلاب النار
تخيل معي حفنة من البشر حفاة عراة يعيشون بصحرا جردا قاحلة استطاعو ان يهجموا علي مشارق الارض ومغاربها بحذ السيف ثم اسسوا دولة اسلامية باوربا (واندلوسيا) اكثر من قرن من الزمن قبل ميلاد السي البخاري.
اتباع صاحب خاصية فيتاغوزس استطاعوا ان ينخروا جميع الاديان من الداخل بما فيها الاسلام، واصحاب الاعلام السود والدربالة الكحلة الذين ظهروا في العقود الاخيرة بالمجتمعات الاسلامية هم ثمرة مخططاتهم.