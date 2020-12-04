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كُتّاب وآراء
المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد
في أول عملية ميدانية له بعد تعيينه خلفاً لعبد الحق الخيام، أشرف حبوب الشرقاوي، المدير الجديد للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، على تفكيك خلية تطوان الملقبة بـ"كتيبة أنصار الخلافة".
وأوضح حبوب الشرقاوي أن العملية الأمنية التي قادتها فرق مكافحة الإرهاب مكنت من وضع حد لنشاط الخلية التي تنشط بمدينة تطوان، مضيفا أن أفراد الخلية بعد توقيفهم أرشدوا "البسيج" إلى المكان الذي كان يتم التحضير فيه لمخططاتهم التخريبية.
وشدد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريح للصحافة، على أن الأشخاص الثلاثة الموقوفين بتطوان جميعهم متشبعون بالفكر المتطرف، مبرزا أن القوات الخاصة قامت قبل مباشرة أي تدخل ميداني بإبعاد جيران المشتبه فيهم حماية لسلامتهم وتحسبا لأيّ طارئ قد يعرض حياة السكان إلى الخطر.
مدير الـBCIJ أكد، في التصريح ذاته، أنه بفضل معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تم التمكن من تحييد الخطر الإرهابي الذي يهدد سلامة المواطنين وأمن المملكة المغربية.
وتوعد المسؤول الأمني بالضرب بيد من حديد وتعقب الخلايا الإرهابية بالمغرب، وقال في الصدد ذاته: "نحن دوماً مجندون لمحاربة الجريمة الإرهابية"، مضيفا أن البحث مع أفراد "خلية تطوان" سيكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.
وأكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أن تفكيك "خلية تطوان" يؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم "داعش".
بلاغ المكتب أفاد بأن التدخل الأمني، الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.
المصدر الأمني أكد أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
هم موجودون رائحتهم تزكم الانوف، هل تستطيع محاربتهم لانهم الاقوى حاليا من كل الدولة
بفعالية وصرامة مثل محاربة الارهاب
وكروش. الحرام. عاش. الملك.
لمادا في السعودية يحكمون على الإرهابيين بالإعدام
وبطبقونه .؟
comme ils sont cons ils melangent tout.
باش نكونوا مفاهمين و حتى شي واحد مايجي ويقول لي لا راه رجال البسيج لي كايفككوا الخلايا و الذئاب المنفردة!!
واش عرفتو شنو كتعني تفكيك خلية إرهابية..؟! راه الغالبية العظمى من الناس وحتى من الأمن عندها مفهوم خاطئ فيما يخص تفكيك خلية إرهابية و يسحاب ليها راه نهار كايتم إلقاء القبض عليهم هو نفسه عملية التفكيك!!
لا.. راه تفكيك الخلية الإرهابية كايتم قبل إلقاء القبض و هي لي كايتم الإشارة ليها فبلاغ البسيج عن طريق " معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة... DST " وباش نهنيكم راه هادشي ديال التفكيك و المعلومات لا علاقة للمقدم و مول الحانوت به حيث مكافحة الإرهاب فالمغرب لا تعتمد عليهم بتاثا!
بل على العكس المغرب تطور بواحد الشكل كبير فهاد الخمس سنوات الماضية فيما يخص تحصيل و تحليل المعلومات!! و الأهم من ذلك تحليل السلوك الإفتراضي والذي ساهم في تفكيك واحد العديد كبير من الخلايا الإرهابية وخصوصا الذئاب المنفردة..
المهم أن الجميل فعلاقة البسيج و الديستي كاين واحد الانسجام و كلشي خدام للمصلحة العامة للوطن.. هادشي علاش راهم واصلين
قاصع الطريق من أجل سلب الناس ارزاقهم يساوي الارهابي لا فرق
و لمن يشتكي الگريساج ؟ إليك أو إلى مول الفران؟
الدولة يلا مقاداش أو السياسة ديالها هي الرعب عن طريق الإجرام إذن يجب التوجه إلى القضاء الدولي. إبنتي تعرضت للإعتداء بالمغرب و هاداك لي كتسميه الأمن ديالك الشكام ما دار والو. و دابا الهضرة مع القضاء السويسري و ديك الساعة غادي يجاوب الأمن ديالك بالسيف عليه، القواد !
و نسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل سوء
هنيئا للفرقة الوطنية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية للقضاء على كل من يشكل خطرا على المغاربة و على بلادنا .