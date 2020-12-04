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الرئيسية | حوادث | المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد

المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد

المدير الجديد لـ"البسيج" يتوعد الخلايا الإرهابية بالضرب بيد من حديد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:00

في أول عملية ميدانية له بعد تعيينه خلفاً لعبد الحق الخيام، أشرف حبوب الشرقاوي، المدير الجديد للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، على تفكيك خلية تطوان الملقبة بـ"كتيبة أنصار الخلافة".

وأوضح حبوب الشرقاوي أن العملية الأمنية التي قادتها فرق مكافحة الإرهاب مكنت من وضع حد لنشاط الخلية التي تنشط بمدينة تطوان، مضيفا أن أفراد الخلية بعد توقيفهم أرشدوا "البسيج" إلى المكان الذي كان يتم التحضير فيه لمخططاتهم التخريبية.

وشدد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريح للصحافة، على أن الأشخاص الثلاثة الموقوفين بتطوان جميعهم متشبعون بالفكر المتطرف، مبرزا أن القوات الخاصة قامت قبل مباشرة أي تدخل ميداني بإبعاد جيران المشتبه فيهم حماية لسلامتهم وتحسبا لأيّ طارئ قد يعرض حياة السكان إلى الخطر.

مدير الـBCIJ أكد، في التصريح ذاته، أنه بفضل معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تم التمكن من تحييد الخطر الإرهابي الذي يهدد سلامة المواطنين وأمن المملكة المغربية.

وتوعد المسؤول الأمني بالضرب بيد من حديد وتعقب الخلايا الإرهابية بالمغرب، وقال في الصدد ذاته: "نحن دوماً مجندون لمحاربة الجريمة الإرهابية"، مضيفا أن البحث مع أفراد "خلية تطوان" سيكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.

وأكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أن تفكيك "خلية تطوان" يؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم "داعش".

بلاغ المكتب أفاد بأن التدخل الأمني، الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.

المصدر الأمني أكد أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - Moha الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:08
كما يجب الضرب بيد من حديد جميع المجرمين
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241
2 - بدر الوزاني الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:09
أعانه الله تعالى ووفقه لكل خير لهذا الوطن الحبيب. لكن لا بد أن نعرف أن هناك إرهابيين من نوع آخر يفتكون بالبلاد ألائك الذين نخروا جسم هذا الوطن بالرشوة التي استشفت في كل القطاعات
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175
3 - زعفان الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:13
اولا اهنيكم بالمنصب الجديد و اتمنى لكم كل التوفيق، وان تحققوا كل تطلعاتكم في محاربة الدواعش ، اتمنى ان تضيفوا الى اجندتكم الفاسدين الكبار الذين يرهبون الواطن في قوته و في مستقبله و يستطيعون الافلات دائما من القضاء
هم موجودون رائحتهم تزكم الانوف، هل تستطيع محاربتهم لانهم الاقوى حاليا من كل الدولة
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162
4 - حميد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:17
اللهم احفظ بلدنا من كل شر وابعد كل ارهابي متشدد واحفظ رجال الأمن خاصة والشعب عامة ⁦❤️⁩⁦
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78
5 - الارهاب الاسلامي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:23
بغينا اصلاح جذري للمنظومة الدينية في المغرب وتجديد جريئ ، واعتقال رؤوس الارهاب في المغرب وهم معروفون من قيادات الجماعات الاخوانية والسلفية وقطع منابع التمويل عن طريق جمعيات لها ارتباطات اجنبية مع جهات معروفة أيضا في الشرق الاوسط والخليج وتركيا ..
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-112
6 - --- مغربي ---- الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:27
نتمنى كذلك أن يسن قانون ضد كل من بخس من جهود الدولة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين، أولئك الذين يقولون أن كل هذه مسرحيات وكذب وما أكثرهم، أكيد هم كذلك إرهابيون أو متعاطفون مع الإخوان والسلفيين والوهابيين كلهم بحال بحال، يجب تعقبهم من خلال تعليقاتهم هنا وفي السوسيال ميديا. كل من يدافع عن الإرهابيت فهو كذلك مثلهم.
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-106
7 - ولد حميدو الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:29
الضرب من حديد هو الحكم بالاعدام و من عنده مواد متفجرة يعتبر قاتلا
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52
8 - jamal الجمعة 04 دجنبر 2020 - 17:59
هناك عوامل مؤثرة تجعل الشباب المغربي يحتضن التطرف مع العلم ان داعش الارهابية ابيدت واقتلعت جدورها ولم يبقى منها الا الاطلال المتعفنة والدكريات الحزينة شباب المغربي مهمش عمدا من طرف ولاة الامر والفراغ جعل منهم ارهابين مطلوبين لدا العدالة دنبهم انهم تشبعو ا بفكر المشرق المتطرف
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7
9 - medmod الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:02
كل الشكر لرجال الامن وبالاخص المشرفين على تتبع الخلايا الارهابية . حفظ الله المغرب من.كل اذى . والضرب من حديد على رؤوس المخربين . الله الوطن الملك
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21
10 - ALHAK الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:08
ولماذا لاتحاربون المجرمون واللصوص والرشوة والفاسدون ووو

بفعالية وصرامة مثل محاربة الارهاب
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113
11 - aziz الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:15
فين مشى سي الحمدوشي؟ مبقيناش نسمعو خبارو
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-23
12 - نورالدين المعتدل الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:21
وفقكم الله على خدمة الوطن والمواطنين ولولا حزمكم ويقظتكم وكل الأجهزة الأمنية لكانت الكارثة :،الفساد، والإجرام، والإرهاب والنهب الغير الشرعي كلها تتعارض وتنمية وطننا الغالي ،لكم النصر وللقائد الأعلى ملكنا محمد السادس نصره الله ورعاه.
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-3
13 - Adil الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:25
المغرب المسكين ما عساه ان يفعل ما بين الارهابيين و التماسيح و للاسف العقيدة الامنية تضرب الارهابيين و تربي التماسيح
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34
14 - الرقشي. الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:27
مع. شد. المكتب. لقى. خلية. المهم. المغرب. بلد. ماشي. بحال. مصر. وهذه. نقطة. تحسب. عليهم. ان. ينظفو البلد. من. البزنازة
وكروش. الحرام. عاش. الملك.
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4
15 - مصطفى الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:31
إلى المعلق Jamal.الارهابيين اللذين يريدون قتل آلاف الانفس التي حرم الله قتلهم إلا بالحق ويريدون زرع الفتنة بين الناس أينما وجدوا وقلب موازينهم تجد لهم مبرر بأن الدولة أفقرتهم وهمشتهم والانثى إذا خرجت إلى البغاء لأنها وجدت كل الأبواب موصدة في وجهها ولا تقتل أحدا تسبونها وتقولون الدعارة كثرت ويجب سجنها وتجوع الأنثى ولا تأكل من ثديها أم دعارة الأنثى أفظع وأنكى عندكم من ارهابي يريد تذمير الناس وقتلهم وزرع الفتنة بينهم.يالاه من منطق عندكم
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8
16 - ضحية مباراة التقنيين بالقلاحة الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:48
نحن معك كشعب في محاربة خلايا الارهاب الشيطانية ، ونتمنى ان يتم كذلك محاربة تجار المناصب المالية بجل القطاعات.
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8
17 - Ahmed الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:48
يجب موازاة الحرب على الإرهاب بالقضاء أيضا على الفساد والمفسدين وما اكثرهم من ناهبي المال العام والمرتشين و الصفقات المشبوهة والريع السياسي ثم المشرملين اللذين لم يعودوا ينتهون بسبب أقراص الهلوسة لأجل هذا يجب تشديد العقوبات وإرجاع السجون لسابق عهدها لتكون عبرة لمن لا يعتبر
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23
18 - متسائل مستغرب الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:53
كيف تمكن السيد المدير الجديد من تفكيك خلية في هذا الزمن القياسي مع العلم أنه لم يكمل حتى شهر كامل في منصبه الجديد .. أم هو فقط هذا التفكيك هدية من المدير السابق عبد الحق الخيام لتسليط الأضواء على الشرقاوي ... و ماذا عن تهريب الأموال عن الخارج ألا تستطبع الأجهزة المغربية بكامل الإمكانية المادية و اللوجستيكية الهائلة التي يدفع ثمنها الشعب المغربي تفكيك مثل هاته الشبكات ... فأسطوانة الإرهاب أصبحت كلاسيكية و نريد أيضا الضرب بيد من حديد على لصوص المال العام أو مال الشعب المغربي .
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44
19 - Trois fois rien ,,, ,,, الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:00
الضرب بيد من حديد هو الإعدام ولا شيء غير لإعدام،
لمادا في السعودية يحكمون على الإرهابيين بالإعدام
وبطبقونه .؟
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1
20 - بوفا الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:26
الى المعلق رقم ٤ مشيتي بعيد اخاي المغرب بلد مسلم ويتسع للجميع وكل من سولت له نفسة قتل الناس الابرياء سيعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل
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8
21 - mmmm الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:43
celui qui a dit que la plupart des marocains ont des cailloux a la place du cerveau n, a pas mentie
comme ils sont cons ils melangent tout.
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0
22 - شيشرون الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:44
مكافحة الإرهاب في المغرب لا علاقة لها مع البسيج!!

باش نكونوا مفاهمين و حتى شي واحد مايجي ويقول لي لا راه رجال البسيج لي كايفككوا الخلايا و الذئاب المنفردة!!

واش عرفتو شنو كتعني تفكيك خلية إرهابية..؟! راه الغالبية العظمى من الناس وحتى من الأمن عندها مفهوم خاطئ فيما يخص تفكيك خلية إرهابية و يسحاب ليها راه نهار كايتم إلقاء القبض عليهم هو نفسه عملية التفكيك!!

لا.. راه تفكيك الخلية الإرهابية كايتم قبل إلقاء القبض و هي لي كايتم الإشارة ليها فبلاغ البسيج عن طريق " معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة... DST " وباش نهنيكم راه هادشي ديال التفكيك و المعلومات لا علاقة للمقدم و مول الحانوت به حيث مكافحة الإرهاب فالمغرب لا تعتمد عليهم بتاثا!

بل على العكس المغرب تطور بواحد الشكل كبير فهاد الخمس سنوات الماضية فيما يخص تحصيل و تحليل المعلومات!! و الأهم من ذلك تحليل السلوك الإفتراضي والذي ساهم في تفكيك واحد العديد كبير من الخلايا الإرهابية وخصوصا الذئاب المنفردة..

المهم أن الجميل فعلاقة البسيج و الديستي كاين واحد الانسجام و كلشي خدام للمصلحة العامة للوطن.. هادشي علاش راهم واصلين
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1
23 - chaab mkalakhe الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:47
c,est la police anti terroristes specialiser dans le terrorisme ,les autres crimes c,est la police judiciaire qui s,en occupe
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0
24 - key West الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:08
au maroc les murs ont des oreilles, et meme si tu te caches dans la lune ils te trouveront.
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1
25 - محمد السلاوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:08
مبروك التعيين الجديد للسيد الشرقاوي متمنياتنا لكم بالتوفيق وحفظ أمن المملكة المغربية
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3
26 - نورالدين الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:23
وماذا عن اللصوص الدولة ولصوص سيوفة والكريساج لم أفهم شيء الإرهابيين تجدونهم من تحت الأرض وصحاب لكريساج ولصوص صناديق الدولة لا تلتقطهم رداراتكم غريب والله
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18
27 - شمس اكتوبر الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:25
المغرب يعاني من الارهاب الذي يجب مواجهته بحزم ويقظة ومن قطاع الطرق المشرملين بسكاكينهم الطويلة الذين يخلقون الرعب والفزع في نفوس المواطنين. في المغرب شبان ذكور واناث وجوههم تحمل ندبات عميقة سكاكين المشرملين تركت علامة على على خذودهم فاصبحوا مثل المعاقين لا أحد يقبل تشغيلهم بالاضافة أن الفتيات منهم يجدن صعوبة في الزواج بسبب الضرب والجرح (بالجنوية). علاوة على الالم النفسي.
قاصع الطريق من أجل سلب الناس ارزاقهم يساوي الارهابي لا فرق
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16
28 - كثرت القطط عندنا الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:53
إلى نورالدين.لماذا ياخي تشتكي للأمن من أصحاب الكريساج.كما تستعرضون عضلاتكم على الأنثى استعرضوها كذلك على صحاب الكريساج وقطاع الطرق دون اللجوء إلى الشرطة لي تنقذكم منهم أم أنكم أسود فقط أمام الانثى وقطط أمام صحاب الكريساج وتتظرون من الأمن أن ينجدكم منهم أولا من حيت زعما عارفين الإنات ماعندهومش العضلات بحال قطاع الطرق باش ادافعوا على ريوسهم داكشي علاش كاتكونوا قدامهم أسود
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-6
29 - الحمداوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:30
يالا العجب هاد الجهاز عندنا لم نسمع عنه ولو مرة واحدة أن ألقى القبض على شي مسؤول فاسد وما اكترهم في بلادنا
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5
30 - القط الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:36
إلى السبع تعليق 28
و لمن يشتكي الگريساج ؟ إليك أو إلى مول الفران؟
الدولة يلا مقاداش أو السياسة ديالها هي الرعب عن طريق الإجرام إذن يجب التوجه إلى القضاء الدولي. إبنتي تعرضت للإعتداء بالمغرب و هاداك لي كتسميه الأمن ديالك الشكام ما دار والو. و دابا الهضرة مع القضاء السويسري و ديك الساعة غادي يجاوب الأمن ديالك بالسيف عليه، القواد !
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-3
31 - ابو شعالة الكازاوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:42
ما الجديد في قضية الضابطة وهيبة خرشيش ومن هو حمزة مون بيبي ومن يحمي مغنية الكباريات دونيا مون بيبي ومن وراء اعتقال الحقوقي السيد محمد المديمي الكل يعلم ان الشعب المغربي شعب لا ولن يقبل بالارهابيين والمتشددين من كان يتصور ان ياتي يوم سيصبح فيه اليوتبرز الحر الاخ تحفة شوكة في حلق الفساد في المغرب رغم التهديدات والاعتقال اللدي يطال اليوتبرز الاحرار لا لشيئ سوى انهم تكلمو عن فساد القضاء الامور لا تبشر بخير في المغرب واصبحنا نحن معشر المعلقين نخاف على انفسنا من التعليق اي ارهاب نفسي هادا
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0
32 - مغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:10
نتمنى التوفيق و التفوق للمدير الجديد للبسيج في جميع مهام الامنية منوطة بالمكتب على رأسها حماية الوطن و المواطنين من هول كوارث الارهابيين و من شتى الاخطار و المخاطر بالطرق استباقية عبر مواصلة الانتصارات الراءدة التي حققها المكتب ابان وجود عبد الحق الخيام و رفاقه في الدرب على ظاهرة الإرهاب باشراف و التسيير والتذبير السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يعد الفخر و المفخرة المغاربة المغرب الأحرار عن جدارة و استحقاق بالحصيلة الراءدة بالجميع المقاييس داخليا وخارجيا و التي أقرت بها دول الصديقة و الشقيقة و حتى الأعداء خلف شعارنا الخالد : الله *** الوطن *** الملك.
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4
33 - خالد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:45
المرجو جزاكم الله خيرا مزيدا من اليقظة، فأكيد أن هذه الجماعات الإرهابية و بحكم تفكيرها المنحط و الخبيث ستحاول استغلال فترة كورونا و نا بعدها لما خلفته الجائحة من أضرار اقتصادية و نفسية على الافراد و بالتالي استمالت المزيد من الجهلاء و ضعاف الإيمان و ذلك لأنهم بالأساس يستغلون عاملي الفقر و الجهل.
و نسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل سوء
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3
34 - الذئاب السبت 05 دجنبر 2020 - 02:26
ها باش تعرفو طريقة المغرب للتعامل مع الذئاب المنفردة لي عندها فكر ارهابي ، الجهاز الاستخباراتي المغربي كي استعمل طريقة كي ديروها الامريكان لتحييد الخطر ذيال الذئاب ، فمثلا كي راقبو فايسبوك ، كي بان ليهم شي بروفيل مكثر من داكشي ديال الدين متشدد ، كي دخلوه بشوية بشوية ، واحد كي خضر معاه من جهاز المخابرات على انه واحد من سوريا او العراق كي انتامي لجماعة مسلحة ما ، كي قولبو كي بقى شاد معاه و كي شوف واش قابل انه يتحول لارهابي دموي ، كي قول ليه راه خاص تبايع الجماعة و الدير فيديو نتا و صحابك لي معاك تبايع الخليفة على السمع و الطاعة و تكتب رسالة تسكانيها لينا و تصيفطها...صافي كي قولو ليه ايجي عندك واحد الاخ ديالنا يجيب ليك شي فلوس باش تبدا الاستعدادات للاستشهاد ، صافي كي جيو ليه مع الستة دالصباح كي شدوه البسيج.هو و المغفلين صحابو . هذه هي طريقة اصطياد الذئاب المنفردة . و طرات فميريكان لمغربي فنيويورك ، مشاو معاه بعيد عطاوه حتى السلاح مخدامش و جاو شدوه بيه. حكمو عليه بكثر من ثلاثين عام. هذه هي الطريقة باش يتم تحييد خطر هاد المجرمين لي عندهم قابلية للقيام بعمليات ارهابية .
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1
35 - عبد الرزاق السبت 05 دجنبر 2020 - 02:42
كل التوفيق لكم سي الشرقاوي في مهامكم الجديدة ، وحفظ الله المملكة المغربية ملكاً وشعبا.
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0
36 - ابوزيد السبت 05 دجنبر 2020 - 08:50
يجب كذلك الضرب من حديد على الفقر والإقصاء والتهميش و تمكين المواطن المغربي من العيش الكريم مع ضمان التعليم والصحة للجميع .
هنيئا للفرقة الوطنية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية للقضاء على كل من يشكل خطرا على المغاربة و على بلادنا .
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3
37 - Zaloufi fatima السبت 05 دجنبر 2020 - 09:54
يجب ضرب من حديد على عصابة حمزة مون بيبي......التي شوهت المغرب.......من وراء هده العصابة.......دنيا باطمة مازالت طليقة......رغم الحكم عليها ....
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3
38 - سفيان السبت 05 دجنبر 2020 - 10:41
الإرهاب الحقيقي هو اصحاب السيوف لكيشرملو عبادالله بدون حق الشرع واغتصاب الأطفال والفقر هذا هو الرعب للشعب والإرهاب الحقيقي
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2
39 - بالحاج المدني السبت 05 دجنبر 2020 - 10:46
ما دام لم يصدر احكام ب الا عدام وتنفيذ القرار في حق المجرمين لم ننتهي من هذه المشاهد .والله اعلم
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0
40 - Amazighi السبت 05 دجنبر 2020 - 11:23
الامن و السلام من اجل و طن واحد منسجم و مزدهر احسن من اموال البترول و الدهب و الماس ، ارضنا مقدسة و لا يعيش عليها الا المطهرون ، و ليكن في علم بعض المنافقين من الاحزاب و الجمعيات الاخرى الغربية او الشرقية وحتى المحلية ان المغرب سيكون اخر بلد و اخر امة تموت على هذا الكون، من يعبد الله و رسوله بالنية الحسنة فله اجر و من يعبد الوطن و الارض و يحرس على امن و سلام البلاد فله اكثر من اجر ، هل تريد ان ترى امك تبحث عن ماء الشرب او تطلب منظمات دولية الخبز و الدقيق في البرد و الثلوج، نحن اغنياء بالارض و خيرات الارض و البحار والقناعة وحب الوطن و عقول المغاربة اجمعين . الوطن للجميع و ليس للدولة فقط ،ومن لايفهم عالم اليوم فعلية غسل قلبه بالعلوم و الدراسات و السفر عبر دول العالم .امن البلاد مسوولية جميع المغاربية صغيرهم وكبيرهم.
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1
41 - سومية تونات السبت 05 دجنبر 2020 - 21:24
العالم يشكر المغرب هلى الانفتاح و لاخوة التي تربط بين المغاربة و العالم المنفتح حتى الغرب الذي يتهمه الاسلامين بال الكوفار يحسذونننا على السلم الذاخلي الذي نعيشه و الامن و الوسطية المغربية فا الاسلام و كيف انا المغرب بقياذت سيذنا محمذ نصره الله و اذام ملكه استطاع ان ينجز إسلام مغربي ليس كباقي الذول الاخرى نموذج مغربي فريذ من نوعه و لذلك المتطرفين السلفين غاضبون من المغرب لانهم حينما يخرجون الى الشوارع يروم ان المغاربة منفتحين نساء و رجال ولا يعجبهم الحال و لذلك يريذون تفجير الناس عش الملك و سننتصر فا الحرب على الاعذاء
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