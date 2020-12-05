24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020‎ (5.00)

  2. وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  3. شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)

  4. احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)

  5. غياب التدابير الاحترازية يزيد مخاطر نقل اللحوم داخل الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "جلسة خمرية" تنتهي بالضرب المفضي إلى الموت

"جلسة خمرية" تنتهي بالضرب المفضي إلى الموت

"جلسة خمرية" تنتهي بالضرب المفضي إلى الموت
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 05 دجنبر 2020 - 03:21

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وأوضحت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن المشتبه به، المتحدر من جماعة الركادة، وجه إلى الضحية البالغ من العمر 23 سنة، والمتحدر من إقليم اشتوكة آيت باها، ضربات خطيرة في الرأس بواسطة السلاح الأبيض، نقل على إثرها إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتزنيت حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون شبهة الشذوذ وراء إقدام الموقوف على إنهاء حياة الضحية، الذي كان برفقته في جلسة خمرية.

وتم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.