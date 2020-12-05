الشنق يضع حدا لحياة ثلاثيني في الفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أنهى شخص، في عقده الثالث، حياته شنقا داخل منزل أسرته الواقع بجماعة أولاد أزمام، إقليم الفقيه بن صالح.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الهالك أعزب، كان يعمل قيد حياته مصلح دراجات، عُثر على جثته معلقة بحبل وسط المنزل؛ فيما أسباب الانتحار ما تزال مجهولة.

وإثر إخطارها بالواقعة، انتقلت السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.