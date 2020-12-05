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كُتّاب وآراء
استهداف منازل بالسرقة يوقف شخصين في إنزكان
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان بمدينة أكادير، اليوم السبت، من توقيف رجل وزوجته يبلغان من العمر 44 و38 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقة من داخل منازل وحيازة المسروق.
وأورد مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية بإنزكان كانت قد باشرت أبحاثا قضائية على خلفية شكاية بالسرقة من داخل أحد المنازل، خلال شهر نونبر المنصرم، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بحي "تراست" بالمدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات أسفرت عن تحديد مكان إخفاء المسروقات وتوقيف زوجة الشخص المعني للاشتباه في تورطها في حيازة أشياء متحصلة من جناية وتصريفها؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز مجوهرات وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالعُملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وفقا للمصدر عينه.