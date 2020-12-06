مهاجمة محل لبيع الهواتف تطيح بشاب في أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأورد مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد سرق مجموعة من الهواتف المحمولة من محل تجاري تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل توقيفه بمنطقة إنزكان وهو في حالة تلبس بحيازة جزء من هذه المسروقات، يقول المصدر ذاته.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.