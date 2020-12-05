العثور على أشلاء رضيعة في قناة للصرف الصحي

رشيد الكويرتي من فاس

اهتز الحي الجديد بمنطقة بنسودة في مدينة فاس على حادث العثور على أشلاء، يشتبه في أنها تعود لرضيعة حديثة الولادة، ملقاة داخل قناة للصرف الصحي لبناية سكنية.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس اُكتشفت هذه الأشلاء أثناء أشغال تنظيف قناة الصرف الصحي بالبناية السكنية المذكورة إثر تعرضها للاختناق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن حادث العثور على أشلاء الرضيعة حديثة الولادة، والتي عُثر عليها داخل قناة للصرف الصحي لأحد المراحيض، استنفر المصالح الأمنية التي حلّت بعين المكان مرفوقة بعناصر من الشرطة العلمية والتقنية.

مصادر هسبريس أبرزت أن الشكوك تحوم حول مشتبه فيها، أقامت مؤخرا بإحدى الشقق السكنية للبناية المذكورة قبل اختفائها عن الأنظار، بالوقوف وراء هذه الجريمة.

وقد أحيلت الأشلاء المقطعة على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للخبرة الطبية الضرورية، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تضيف مصادر الجريدة.