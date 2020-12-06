تعاون مغربي إسباني يوقع "داعشيا" في يد الأمن

هسبريس من الرباط

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، السبت، إلقاء القبض ببلدية خيتافي، في مدريد، على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية، في بيان لها، إن "هذه العملية نفذت بشكل مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب والمركز الوطني الإسباني للاستخبارات"، مضيفة أن "الشخص المعتقل متهم بجرائم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتجنيد واستقطاب الأشخاص".

وأوضح المصدر ذاته أن "التحقيقات التي أجريت في إطار هذه العملية أكدت أن المشتبه فيه، المتشبع بالفكر التكفيري، كان ملتزما تماما بفكر وعقيدة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنخرطا في التجنيد المتواصل للأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وورد ضمن البيان أنه "جرى خلال هذه العملية إجراء تفتيش بمنزل الشخص المعتقل؛ ما مكن من مصادرة العديد من الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الهاتف، ومجموعة من الوثائق التي يجري تحليلها وإخضاعها للفحص والتدقيق من طرف الجهات المختصة".

وأشار بيان الشرطة الوطنية الإسبانية إلى أن "أنشطة المشتبه فيه على شبكة الإنترنيت كشفت أنه كان من أتباع تنظيم "داعش"، وأنه كان يتابع وينشر المئات من الملفات التي تمجد الجهاد، كما كان يتوفر على دلائل للتكوين الذاتي العسكري للجهاديين".

وخلص البيان إلى أن "المتهم ساعد كذلك أحد العائدين من سوريا على الاستقرار في إسبانيا، عبر تمكينه من الدعم اللوجستيكي".