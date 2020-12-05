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إنقاذ 15 شخصا من عاصفة ثلجية قوية بإملشيل
السبت 05 دجنبر 2020 - 22:33
تدخلت اللجنة المحلية لليقظة بإميلشيل، اليوم السبت، لإغاثة ومساعدة مجموعة من السياح المغاربة الذين كانوا يمارسون رياضة المشي الجبلي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن السياح، البالغ عددهم 15 شخصا، قدموا من الرباط وبنسليمان، في إطار جولة استكشافية للتنزه بمنطقة إميلشيل على مقربة من بحيرتي إيسلي وتيسليت، قبل أن تفاجئهم عاصفة ثلجية قوية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بفضل تدخل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، تم إنقاذ السيّاح ونقلهم عبر سيارة إسعاف رباعية الدفع، وإرجاعهم إلى مركز إميلشيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد السبت 05 دجنبر 2020 - 22:47
الحمد لله على سلامتهم وتحية تقدير للسلطات ومزيدا من الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية
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