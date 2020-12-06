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كُتّاب وآراء
عناصر الدرك توقف مبحوثا عنه بعشرات المذكرات
أحالت قيادة المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد حسون بإقليم مراكش، الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مروج مخدرات معروفا لدى الدوائر الأمنية والقضائية بتزويد المنطقة بالممنوعات.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي بهذا المركز من توقيف الشخص المعني، الذي ظل يشكل موضوع حوالي 50 مذكرة بحث صدرت في حقه من طرف ولاية أمن مراكش، ومراكز الدرك الملكي المجاورة لأولاد حسون.
وحسب مصادر هسبريس فإن هذه العملية الأمنية تمت خلال دورية روتينية للدرك الملكي بدوار باقة بجماعة أولاد حسون، للتصدي للأفعال المخالفة للقانون، إذ لمح عناصرها المشتبه به بملعب، وبعد ساعة من المطاردة تم توقيفه.
وخلال تفتيش الموقوف الملقب بـ"ولد العبوبية"، الذي يبلغ من العمر نحو 46 سنة، حجزت عناصر الدرك سكينا من الحجم الكبير، ومبلغا ماليا يقدر بـ3000 درهم، ليتم نقله إلى مركز الدرك الملكي بأولاد حسون، من أجل البحث القضائي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف هذا المشتبه به، الذي كان يشكل المزود الرئيسي للمنطقة بالممنوعات، يعني أن هذا المجال الترابي تم تنظيفه من أكبر مصدر لترويج المخدرات.
يذكر أن المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد حسون تمكن خلال عمليات سابقة من توقيف 3 أشقاء لهذا المشتبه به، وبقي البحث متواصل من أجل الوصول إليه.