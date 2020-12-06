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كُتّاب وآراء
إنقاذ سائح فرنسي عالق وسط الثلوج نواحي تنغير
تمكنت السلطة المحلية لقيادة أمسمرير وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، اليوم الأحد، من إنقاذ سائح فرنسي علق داخل سيارته وسط الثلوج على الطريق الإقليمية 704 بين تلمي وأكدال، وذلك باستعمال جرافة.
وأورد بلاغ لعمالة تنغير، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن السائح يوجد في حالة صحية جيدة، إذ تم إيواؤه من طرف السلطة المحلية بعد إخراج سيارته.
وكان عامل الإقليم شدد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الإقليمية للحد من آثار موجة البرد على ضرورة تحلي كل السلطات بالحذر اللازم، للتدخل في الآجال الضرورية في مختلف عمليات الإنقاذ وفك العزلة التي تسببها الثلوج.
كما شدد المسؤول الترابي على ضرورة مراجعة النيابة العامة المختصة بالنسبة للأشخاص المتهورين الذين لا يعيرون الانتباه اللازم لتعليمات المصالح التقنية لوزارة التجهيز، ومختلف السلطات والمصالح الأمنية، قصد متابعتهم قضائيا.
وتهيب اللجنة الإقليمية بجميع المواطنين والسياح توخي الحذر في تنقلاتهم، ومراجعة النشرات الجوية قبل السفر أو التنقل، خصوصا صوب المناطق الجبلية التي تعرف تساقط الثلوج أو الأمطار الرعدية.