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شبكة ترويج مخدّرات تورّط مغاربة بمليلية المحتلة

شبكة ترويج مخدّرات تورّط مغاربة بمليلية المحتلة
عبد الكريم هرواش
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 05:25

تمكّنت عناصر الحرس المدني بتنسيق مع الشرطة الإسبانية في مدينة مليلية المحتلّة من تفكيك شبكة إجرامية متخصّصة في ترويج المخدّرات بمختلف أصنافها داخل تراب الثّغر المحتلّ، في عمليّة محكمة أطلق عليها "Cervera-Asfalto".

وأفاد موقع "ألفارو دي مليلية" بأن "الشّبكة المفكّكة تتكوّن من 7 أفراد من الجنسيتين المغربية والإسبانية"، مشيرًا إلى أن "استيراد مخدّر الحشيش يجري بتنسيق مع آخرين يقومون بإلقائه من وراء السّياج الحدودي".

وحسب المصدر الإعلامي ذاته فقد جاء تفكيك الشّبكة الإجرامية بعد تشكيل فريق مشترك وتعبئة كافّة الوسائل التكنولوجية والبشرية بأمر من مركز الاستخبارات ضدّ الإرهاب والجريمة المنظّمة داخل المدينة السّليبة.

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