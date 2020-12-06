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كُتّاب وآراء
اصطدام سيارة بشجرة يخلّف قتلى من أسرة واحدة
لقي 3 أشقاء، بينهم قاصر يبلغ 17 سنة، مصرعهم في حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق رقم 3618 في النقطة الكيلومترية 9,800، ليلة الأحد، بالجماعة الترابية سيدي بن حمدون في النفوذ الترابي لقيادة الهدامي بإقليم برشيد.
وكان أفراد أسرة واحدة على متن سيارة خاصة، قادمين من الدار البيضاء مرورا ببرشيد في اتجاه سيدي بنور عبر الطريق رقم 3618 الرابطة بين الطريق 303 وبلعوان، لتقديم واجب العزاء، إلاّ أن انحراف المركبة واصطدامها بشجرة أدى إلى وفاة شقيقين في الحين، من بينهما السائق، في حين توفيت شقيقتهما في الطريق إلى المستشفى.
وانتقلت عناصر المركز الترابي لدرك أولاد عبّو سرية برشيد وممثل السلطة المحلية بقيادة الهدامي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وجرت معاينة الحادثة ونقل الجرحى، من بينهم أطفال، نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد العلاج.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بنقل جثث الأشقاء الثلاثة عبر سيارات تابعة للخدمات الاجتماعية للجماعات الترابية المجاورة، ووضعها بمستودع الأموات بعاصمة الشاوية، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح من قبل درك أولاد عبّو سرية برشيد لتحديد أسباب وظروف وقوع الحادث المميت.
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تعليقات الزوّار (29)
سنة مليئة ب إنا لله وإنا إليه، ارحمنا حين يصل دورنا يا مولانا
رحمهم الله ورزق ذويهم جميل الصبر
مزيدا من الحيطة والحدر خصوصا مع التساقطات فالطريق قد تكون بها أوحال ومياه مما يرفع خطر الانزلاق ثم كذلك قلة الرؤيا
السلامة للجميع
الله يرحمهم ويرزق أهلهم الصبر يا ربي
كيفاش والديهم غادي يتقبلو هاد الخبر؟ لا حول ولا قوة الا بالله