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الرئيسية | حوادث | اصطدام سيارة بشجرة يخلّف قتلى من أسرة واحدة

اصطدام سيارة بشجرة يخلّف قتلى من أسرة واحدة

اصطدام سيارة بشجرة يخلّف قتلى من أسرة واحدة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:30

لقي 3 أشقاء، بينهم قاصر يبلغ 17 سنة، مصرعهم في حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق رقم 3618 في النقطة الكيلومترية 9,800، ليلة الأحد، بالجماعة الترابية سيدي بن حمدون في النفوذ الترابي لقيادة الهدامي بإقليم برشيد.

وكان أفراد أسرة واحدة على متن سيارة خاصة، قادمين من الدار البيضاء مرورا ببرشيد في اتجاه سيدي بنور عبر الطريق رقم 3618 الرابطة بين الطريق 303 وبلعوان، لتقديم واجب العزاء، إلاّ أن انحراف المركبة واصطدامها بشجرة أدى إلى وفاة شقيقين في الحين، من بينهما السائق، في حين توفيت شقيقتهما في الطريق إلى المستشفى.

وانتقلت عناصر المركز الترابي لدرك أولاد عبّو سرية برشيد وممثل السلطة المحلية بقيادة الهدامي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وجرت معاينة الحادثة ونقل الجرحى، من بينهم أطفال، نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد العلاج.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بنقل جثث الأشقاء الثلاثة عبر سيارات تابعة للخدمات الاجتماعية للجماعات الترابية المجاورة، ووضعها بمستودع الأموات بعاصمة الشاوية، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح من قبل درك أولاد عبّو سرية برشيد لتحديد أسباب وظروف وقوع الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - هشام الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:43
رحمة الله عليهم و أثاىب ذويهم الصبر و الإحتساب
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28
2 - زهير ركيز الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:44
انا لله وانا اليه راجعون، رحمهم الله اجمعين و رزق ذويهم الصبر والسلوان.
سنة مليئة ب إنا لله وإنا إليه، ارحمنا حين يصل دورنا يا مولانا
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26
3 - med الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:45
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزق أهلهم الصبر و السلوان. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
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27
4 - hayat الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:45
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انا لله و انا اليه راجعون. لله ما اعطى و لله ما اخذ. كتب الله اجرهم في العزاء وتغمدهم برحمته الواسعة وارزق ذويهم الصبر والسلوان.
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25
5 - Amina الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:45
إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم ، يا ربي تصبر والديهم
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15
6 - abdou الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:46
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمهم الله ورزق ذويهم جميل الصبر
مزيدا من الحيطة والحدر خصوصا مع التساقطات فالطريق قد تكون بها أوحال ومياه مما يرفع خطر الانزلاق ثم كذلك قلة الرؤيا
السلامة للجميع
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14
7 - محمد الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:49
اللهم ارحمهم و صبر قلوب ذويهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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8 - meryemelbouamrani الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:49
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمهم ويصبر والديهم يارب
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9 - choukrallah الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:50
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم و أغفر لهم و أرزق أهلهم الصبر والسلوان
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10 - FENANE الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:51
كل نفس ذائقة الموت اللهم ألهم أهلهم و ذويهم وأقرباءهم في هذا المصاب الجلل الصبر والسلوان « وإنا لله وإنا إليه راجعون » انتم السابقون ونحن لكم اللاحقون .
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11 - علي الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:52
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اغفر لهم و ارحمهم و صبر أهلهم آمين يارب العالمين.
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12 - mano الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:53
شحال خايبة ايموتو لخوت فدقة وحدة الانسان ايبقا ارد لبال مع طريق او الام ديالهم الله اصبرها والله ارحمهم انا لله وانا اليه راجعون لله ما اخد ولله ما اعطى
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13 - souad الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:54
انا لله وانا اليه راجعون يارب رحمتك يارب ارحمهم واغفر لهم يارب
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14 - jawad الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:54
انا لله و انا اليه راجعون. الله ارزق اهلهم الصبر
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15 - كمال الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:59
إنا لله و إنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
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16 - oussama الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:59
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل مثواهم الجنة، وارزق ذويهم الصبر والسلوان.
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17 - مراكشيه الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:00
اللهم تغمدهم برحمته الواسغه وارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين
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18 - ahmed الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:02
رحمة الله عليهم ، الله يرزق اهلهم الصبر والسلوان
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19 - قف فكر تمهل واسال نفسك الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:03
ان لله واليه راجعون .اخواني اخواتي في وقت عصيب والظروف الغير الملائمة لمثلى هذه المناسبات يستحسن تقديم العزاء بالتصال بالهاتف وكما يقال لضررة احكامها.
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20 - عابر سبيل الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:03
سبحان الله! كانوا ذاهبون لحضور عزاء دون أن يعلموا انهم في واقع الأمر ذاهبون ليلتقون مع هؤلاء الموتى في الآخرة،أحسنوا لبعضكم وتوبوا خير لكم فالموت لا أحد يدري ماهو المكان متى الزمان، والله يرحمهم
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21 - مواطنة مغربية الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:06
انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم ارزق اهلهم وذويهم الصبر والسلوان
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22 - Ali takidine الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:09
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمهم ويرزق أهلهم الصبر يا ربي
كيفاش والديهم غادي يتقبلو هاد الخبر؟ لا حول ولا قوة الا بالله
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23 - badr الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:10
والله إلى مؤسف سماع متل هادي الأخبار الله يرحمهوم ويصبر العائلة ديالهوم
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24 - salwa14ameziane الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:10
لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبر والديهم و عائلتهم.بصراحة صعيييييب تفقد ثلاثة فدقة واحد.الله يرحمهم و يصبر عائلتهم
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25 - عابر السبيل الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:12
ان لله وان اليه راجعون.... تعددت الأسباب والموت واحد، نسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
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26 - Mustapha الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:15
الله يرحمهم و يرزقك أهليهم الصبر والسلوان مشي ساهلة تلاثة ديال الاخوة من اسرة واحدة حسن عوانهم
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27 - محمد الزموري الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:16
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وتعازينا الحارة إلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء وٱلهمهم الصبر والسلوان قدر الله وما شاء فعل لا إله إلا الله محمد رسول الله
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28 - abdou_magicien الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:19
" في ظل الجائحة وكثرة الأمطار هذه الأيام كان عليهم تقديم العزاء ولو هاتفيا ليس السفر بالضرورة ولكن قدر الله كان أقوى من إصرارهم على السفر؛ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر...! "
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29 - ريان الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:26
الله يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
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