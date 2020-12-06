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الرئيسية | حوادث | تحقيق يطال ترك رضيع في خلاء قرب شفشاون

تحقيق يطال ترك رضيع في خلاء قرب شفشاون

تحقيق يطال ترك رضيع في خلاء قرب شفشاون
هسبريس من شفشاون
الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:10

عثر على رضيع حديث الولادة، الأحد، متخلى عنه ومرميا على قارعة الطريق بالشارع العام بمنطقة "كرانخا" التابعة لجماعة داردارة" على مشارف مدينة شفشاون، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرضيع تم العثور عليه في منطقة خلاء بعدما تم لفه ببعض الأقمشة، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في درجة الحرارة الذي يعرفه الإقليم الجبلي.

وفور إخطارها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الواقعة لجمع المعطيات والمعلومات الأولية التي ستفيد في البحث، وذلك لتحديد ظروف وحيثيات الحادث في أفق والوصول إلى الأبوين الحقيقيين للرضيع، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مرتن بري دو كيس الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:22
العلاقلت الرضاءية..اينكم يا من تدعون للفجور والزنى..الا تروا ان الله سلط علينا داء ووباء حار فيه العالم بسبب هذه المعاصي..في فصل بارد يرمى على قارعة الطريق صبي.؟ واذا الموؤودة سإلت باي ذنب قتلت....حتى ولم يمت هذا الصبي فان امه قد حاولت قتله برميه في الخلاء....اينكم يا من تنادون على عدم تجريم العلاقات الغير الشرعية..والخيانة الزوجية..والرضاءية كما تسمونها..وهي زنى ليس الا والشذوذ.والمثلية التي هي في الاصل لواط ومن الموبقات ....تريدون ان تشيع الفاحشة في وسط مسلم والله لا يرضاها للمؤمنين...انظروا العلاقات الغير الشرعية.ماذا ينتج منها..اطفال ترمى كالقمامة..اليس هذا بظلم يا اولي الالباب...؟.؟.؟.
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26
2 - يوسف الوراق الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:28
سواء كان هذا الخبر حقيقي ام لا فيجب على الامن ان يكتف من دورياته في هذه الايام لان ظاهرة الامهات العازبات تطل علينا من جديد
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12
3 - حكيم من القنيطرة الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:34
المسألة مؤسفة للغاية و لا تليق بمغرب مسلم محافظ و لكن الأمر يسائل الحكومة حول إيجاد حلول قانونية تحمي الحق في الحياة لأبناء الخطيئة و حماية الأمهات العازبات من ثار المجتمع و لما لا تقنين الإجهاض
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-2
4 - عبد الرحمان الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:38
لا حول ولا قوة الله وحسبنا الله ونعم الوكيل
هادي هي الجانب الأسود لي ماعمر ديك جمعيات ومنظمات الانحلال والتحرر ماتهضر عليه - بعدو من الحرام أعباد الله وكل واحد يرد البال لولادو وبناتو شمن حريتي ولا سيدي زكري
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9
5 - سين الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:51
إنهم ناس مسلمون عاديون بسطاء عموما هم من يقومون بهذه العلاقات بدون وقاية.أما العلمانيون والمتنورون إناثا وذكروا فجلهم ملتزمون وموفون لبعضهم البعض.وحتى إذا خانوا فإنهم يقون ويحمون أنفسهم.ثم لماذا تهاجمون الأم وتتركون الأب صاحب الضرر الأكبر .يجب إباحة الإجهاض للرعاع وليس للعقلاء.
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