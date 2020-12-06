تحقيق يطال ترك رضيع في خلاء قرب شفشاون

هسبريس من شفشاون

عثر على رضيع حديث الولادة، الأحد، متخلى عنه ومرميا على قارعة الطريق بالشارع العام بمنطقة "كرانخا" التابعة لجماعة داردارة" على مشارف مدينة شفشاون، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرضيع تم العثور عليه في منطقة خلاء بعدما تم لفه ببعض الأقمشة، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في درجة الحرارة الذي يعرفه الإقليم الجبلي.

وفور إخطارها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الواقعة لجمع المعطيات والمعلومات الأولية التي ستفيد في البحث، وذلك لتحديد ظروف وحيثيات الحادث في أفق والوصول إلى الأبوين الحقيقيين للرضيع، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.