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كُتّاب وآراء
الدرك يتصدى لترويج المخدرات ضواحي الفقيه بنصالح
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، الأحد، من إيقاف شخصين وحجز سيارة من النوع الفاخر بمركز دار ولد زيدوح التابع إداريا لإقليم الفقيه بن صالح.
وذكرت مصادر هسبريس أن عملية ترصد السيارة المذكورة من طرف عناصر الدرك بسوق السبت استمرت زهاء 12 ساعة بمنطقة أولاد علي والعجانة والعيايطة وأولاد يوسف وأولاد إعيش، التابعة لإقليم بني ملال، وأولاد أزمام والبرادية وحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، أي ما يعادل أزيد من 500 كلم.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية المراقبة والترصد أفضت إلى إيقاف شخصين، الأول يشتغل ميكانيكيا، والثاني صاحب وكالة لكراء السيارات، بتهمة تسهيل عمليات تسويق وترويج المخدرات الصلبة، فيما لم تتمكن عناصر الدرك من إيقاف المشتبه به الرئيسي، الذي يُرجح أن يكون من نواحي العيايطة.
وقد تم وضع المشتبه بهما رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهما على العدالة لمواجهتهما بالمنسوب إليهما.