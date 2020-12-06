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كُتّاب وآراء
درك ولد زيدوح يوقف متورطا في سرقة السيارات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، الأحد، من وضع حد لنشاط شخص روع المركز من خلال سرقته عددا من المنازل والدراجات النارية والسيارات على وجه الخصوص.
تفاصيل القضية تعود إلى عشرات الشكايات، التي توصل بها المركز المذكور حول سرقات متنوعة، آخرها وقع ليلة السبت، حيث تمت سرقة سيارتين بدار ولد زيدوح، مما أدى إلى تكثيف المراقبة وتوسيع دائرة البحث.
وقالت مصادر هسبريس إن الطريقة الاحترافية، التي كانت تتم بها السرقات، لم تمنع دركيا بالمركز ذاته، من درجة رقيب ويدعى "ع. أ"، من تحديد هوية السارق، الذي تم توقيفه، اليوم الأحد، وبحوزته معدات ولوازم آخر عملية قام بها ليلة السبت.
وقد تم وضع المشتبه به، بتعليمات من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على العدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.