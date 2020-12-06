كمين لدرك بلفاع يوقف نشاط "جرثومة" الإجرامي

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أفلح كمين نصبته مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، في الإيقاع بشخص مبحوث عنه بخصوص قضايا الاتجار بالممنوعات.

وتم توقيف المعني، الذي يلقب بـ"الجرثومة"، في مركز بلفاع، إثر ترصد تحركاته، إذ تم ضبطه متلبسا بحيازة مبالغ مالية وناقلة ذات محرك تستعمل في ترويج الممنوعات.

واحتفظ بالموقوف، الذي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.