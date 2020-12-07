أمن تزنيت يحجز أزيد من 12 ألف قنينة خمر

رشيد بيجيكن من أكادير

أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تزنيت على النيابة العامة المختصة، الاثنين، شخصين يبلغان من العمر 36 و41 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المشروبات الكحولية.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتهريب شحنة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع بالطريق الرابطة بين مدينتي تزنيت وأكادير، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف شريكه الثاني الذي يشتبه في كونه متورطا في تخزين هذه الشحنة بضيعة فلاحية ضواحي مدينة أكادير في انتظار تهريبها نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش، التي أخضعت لها الشاحنة فور توقيفها، مكنت من حجز 12.309 قنينات من المشروبات الكحولية المهربة؛ من بينها 11.519 قنينة من الجعة، فيما البقية مشروبات كحولية من مختلف الأصناف، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ومبلغ مالي ومجموعة من الهواتف النقالة بحوزة المشتبه فيه.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخصين المعنيين.